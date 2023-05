Côte-d'Or : APF France Handicap célèbre le succès de ses habitats inclusifs

Comment devenir plus autonome quand on est en situation de handicap ? Comment être moins seul ? Comment être plus en sécurité ? La réponse s'appelle "l'habitat inclusif" et c'est une idée portée depuis vingt ans en Côte-d'Or par APF France Handicap. Dans le département, l'association permet à une vingtaine de personnes de vivre dans un appartement adapté. Et la sécurité est garantie puisque chaque habitat inclusif permet de se partager des auxiliaires de vie 24h/24.

L'exemple de Plombières-lès-Dijon

C'est un immeuble comme un autre près du canal de Bourgogne à Plombières-lès-Dijon. À l'intérieur, huit logements pour huit habitants. Tous sont en situation de handicap. Au rez-de-chaussée, on trouve un local destiné aux auxiliaires de vie. Des immeubles comme celui-ci, il en existe deux autres à Dijon.

Ce sont des "habitats inclusifs". Jean-François, 55 ans, habite depuis 2018 dans celui de Plombières-lès-Dijon. Il est en fauteuil roulant électrique à cause d'une sclérose-en-plaques. "J'habite au premier" détaille-t-il en précisant que dans le quartier, c'est le seul immeuble doté d'un ascenseur. Son appartement fait une quarantaine de mètres carrés. Chaque mois, il paye un peu moins de 300 euros pour habiter dans ce logement. Jean-François décrit les équipements : "Toutes les prises électriques sont en hauteur, à un mètre du sol. Même chose pour l'évier, il est plus bas que dans une maison normale pour que je puisse m'en servir facilement. Et toutes les portes sont coulissantes."

Mais ce que Jean-François préfère ce sont les activités proposées aux locataires : "On a une animatrice qui nous aide à tisser des liens. Par exemple, désormais on fait de la sophrologie. Quand on veut, on va se balader, on va au restaurant. On se sent moins seul."

L'évier adapté pour les personnes en situation de handicap à Plombières-les-Dijon © Radio France - Etienne Cholez

Des auxiliaires de vie 24h/24

C'est l'une des particularités de ces habitats inclusifs : les locataires ne sont jamais vraiment seuls. Des auxiliaires de vie sont présents tous les jours 24h/24. Jean-Pierre travaille à Plombières-lès-Dijon depuis quatorze ans : "Faire la toilette, accompagner durant le petit-déjeuner, s'habiller, on est avec les habitants dès qu'ils le souhaitent. Ils peuvent m'appeler dix fois par jour, je serai là dix fois immédiatement."

A Plombières-les-Dijon, sept auxiliaires de vie accompagnent huit personnes en situation de handicap. Et chaque auxiliaire de vie est commun à tous les habitants. "Ça baisse les prix, assure Florence Lecomte, directrice APF France Handicap pour la Côte-d'Or et la Saône-et-Loire. Et ça rassure les familles et les habitants. On a déjà eu des cas de personnes seules qui sont restées par terre plusieurs jours après une chute. Tant qu'un auxiliaire de vie n'est pas là, ils ne peuvent rien faire. Ici, au moindre problème, les habitants appellent et on règle le problème."

Des habitats comme celui-ci, Florence Lecomte, veut en construire d'autres en Côte-d'Or : "On négocie en ce moment avec les bailleurs sociaux."