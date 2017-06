Côte-d'Or : à Arnay le Duc, les savoir-faire, les biens et les services s'échangent gratuitement

Le SEL n'est pas au régime à Arnay-le-Dux. Le SEL, c'est le Système d'Echange Local. Créé il y a deux ans, il compte déjà plus d'une soixantaine de membres. Les échanges y sont rois.

A Arnay le Duc on échange des savoirs et des savoirs -faire mais aussi des biens et des services , le tout gratuitement ! Grâce au SEL du Pays d'Arnay. Le SEL c'est le Système d'Echange Local (c'est une association bénévole), un système qui a été créée ici il y a un peu plus de 2 ans et qui compte une soixantaine de membres. Le principe est simple : un catalogue recense toutes les possibilités d'échange, ensuite on s'incrit et on peut en bénéficier et pour une fois tout se fait sans argent ! Car l'idée c'est de retrouver d’autres valeurs et de créer des liens avec des gens qu'on ne connaissait pas forcément.

Ici la mesure c'est un grain de sel = 1 minute

L'idée c'est que chaque membre soit à peu près dans un compte équilibré, il offre des choses à partager et il en profite. Les échanges peuvent aller du jardinage, du bricolage en passant par l'informatique, la garde d'enfants, des cours de langues étrangères ou l'apprentissage du tricot ou de la vannerie. Les adhérents signent une charte dans laquelle chose importante, les membres s'engagent à ne pas proposer les activités liées à leur propre activité professionnelle.

Gaël David, membre actif du SEL du pays d'Arnay-le-Duc, et Delphine Parè, la fondatrice © Radio France - Stéphanie Perenon

On est pas la pour faire plein de chômeurs, Gaêl David membre du SEL

Gaël David membre actif du SEL du pays d'Arnay et il explique que "le sel n'a pas pour vocation de court-circuiter le principe étatique ou le travail des artisans. L'idée n'est pas d'empêcher ou voler les uns ou les autres ou de faire plein de chômeurs mais au contraire de s'entraider. A priori, ce sont souvent des personnes qui n'ont pas les moyens de faire des travaux et qui vont essayer de se débrouiller eux-même ou éventuellement avec quelqu'un qui s'y connait un peu plus et qui est d'accord en tant que particulier pour aider un autre particulier. Au niveau du SEL, on a vraiment à cœur de garder ça. on demande à chaque nouveau SEListe de signer une charte et dans laquelle on ne pas mettre en avant son activité professionnelle entant qu'offre de service. on est pas là pour faire du travail au noir déguisé."

Le SEL organise une réunion une fois par mois dans les locaux du Centre social d'Arnay-le-Duc, pour que les membres se rencontrent et partagent un temps convivial autour d'une thématique. Le prochain rendez-vous est fixé au 4 juillet en partenariat avec le centre social pour une soirée avec l'association Ciné Cyclo avec projection de films et musique et jeux à partir de 20H

Prochaine animation du SEL du pays d'Arnay c'est le 4 juillrt avec l'association ciné cyclo © Radio France - Stéphanie Perenon

La page Facebook du SEL d'Arnay-le-Duc