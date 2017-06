Côte-d'Or : Chevigny-Saint Sauveur supprime les menus de substitution dans ses cantines

Après Chalon-sur-Saône, la mairie de Chevigny-Saint-Sauveur annonce à son tour sa décision de retirer les menus de substitution dans ses cantines. Certaines associations s'en émeuvent.

C'est en remplissant les dossiers d'inscriptions de leurs enfants que les parents d'élèves ont été informés de la décision de la mairie : "Dans le cadre du principe de laïcité, un menu unique est proposé. Aucun repas de substitution ne sera prévu, sauf en cas d'allergies alimentaires et sur validation d'un Projet d'accueil individualisé".

Cette décision du maire de Chevigny-Saint-Sauveur, Michel Rotger, est dénoncée par le président d'un collectif regroupant une dizaine d'associations, dont la ligue des Droits de l'Homme. Paul Garrigue estime qu'""Aujourd'hui, on nous parle de laïcité d'une manière généralement anti-musulmane. Nous voyons la laïcité comme un outil de tolérance et de vivre ensemble et pas d'exclusion, pour qu'un élève, s'il a chez lui un interdit sur le porc, se sente à l'aise à la cantine".

Le collectif envisage un recours devant la justice administrative mais s'interroge sur "l'absence de décision officielle". Il espère une "délibération" du Conseil municipal de Chevigny Saint-Sauveur.

En novembre 2015, l'AMF, l'association des Maires de France, avait publié un guide de "bonne conduite laïque" à destination des élus locaux, qui écartait notamment les "menus confessionnels" dans les cantines. En 2015, le maire de Chalon-sur-Saône, Gilles Platret (LR) avait déjà créé une polémique en supprimant le menu de substitution au porc dans les cantines scolaires de la commune.

Le tribunal administratif de Dijon doit se prononcer sur un recours de la Ligue de défense judiciaire des musulmans, qui conteste la légalité de cette suppression. La juridiction avait rejeté deux recours en référé en 2015 pour défaut d'urgence.