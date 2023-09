Côte-d'Or : Chevigny-Saint-Sauveur veut former ses élèves de CM2 au civisme

Ce jeudi 21 septembre, la maire de Chevigny-Saint-Sauveur a effectué en personne une tournée des quatre écoles publiques de sa commune. Guillaume Ruet y a distribué à chaque élève de CM2 un exemplaire du « Passeport du Civisme ».

Le passeport du civisme sur le bureau d'un élève de CM2 © Radio France - Christophe Tourné

Au delà de la théorie, une dizaine d'actions concrètes

Avec ce passeport, les jeunes CM2 de Chevigny devront effectuer une dizaine d’actions citoyennes dans la commune, comme par exemple participer à une des cérémonies officielles de la ville ou au grand nettoyage de printemps.

"Le passeport du civisme" c'est un petit livret où on encourage les enfants de ces M2 à entreprendre des actions pour les autres. Des actions d'intérêt général qui vont des actions de solidarité, comme participer à une collecte de jouets ou de livres, à des actions de civisme environnemental, participer à une collecte de déchets, aider les personnes âgées, participer à une commémoration patriotique le 11 novembre pour respecter ceux qui se sont battus pour que nous puissions vivre libres. Il y a une dizaine d'actions dans des domaines très divers et l'objectif de ce passeport, c'est d'avoir une émulation des plus jeunes pour des actions d'intérêt général, des actions civiques et un comportement non seulement exemplaire où ils respectent les lois et les règles de vie en société, mais qui s'impliquent pour la société, pour leur ville, pour les autres. Parce que quand on fait quelque chose pour les autres, on peut être fier de soi et c'est une ville qui est solidaire. Une ville civique, c'est une ville où on vit bien." argumente Guillaume Ruet.

Le maire de Chevigny-Saint Sauveur, Guillaume Ruet, tenant le passeport du civisme distribué aux élèves de CM2 © Radio France - Christophe Tourné

L'exemple d'autres communes de France

Chevigny-Saint-Sauveur est la première commune de la région Bourgogne-Franche-Comté à mettre en œuvre le « passeport du civisme ». Cette action est organisée en partenariat avec l’Association des Maires pour le Civisme , un réseau national qui regroupe déjà 450 communes qui s’engagent à agir pour valoriser la citoyenneté et le civisme auprès des jeunes.

"J'espère que ça va faire un effet boule de neige, où les enfants vont amener leurs frères et sœurs, leurs parents, leurs cousins, leur famille a participé avec eux à un nettoyage citoyen, à une cérémonie, etc... C'est vraiment quelque chose qui est fort et les villes qui l'ont fait témoignent qu'il y a vraiment cette dimension de challenge. On se dépasse et il y a une dimension collective très, très forte." s'enthousiasme le maire de Chevigny-Saint-Sauveur. Réponse en juin 2024 avec la cérémonie "bilan" pour remettre les récompenses à ces jeunes citoyens.