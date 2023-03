Côte-d'Or : cinq nouvelles communes vont pouvoir délivrer les cartes d'identité et les passeports

Le Ministère de l’Intérieur et l’ANTS (Agence Nationale des Titres Sécurisés) ont acté le déploiement de 500 Dispositifs de Recueil (DR) de titres supplémentaires en France pour réduire le délai moyen de rendez-vous en mairie pour la délivrance des titres d’identité.

Huit communes retenues en Côte-d'Or

Le Ministère de l’Intérieur a retenu 8 communes de Côte-d’Or pour l’attribution d’un tel dispositif - dont 5 nouvellement équipées - portant à 28, le nombre de communes équipées dans notre département.

Dans ce cadre, les services préfectoraux ont identifié les communes qui pourraient se porter candidates à l’attribution d’un nouveau dispositif de recueil, qu’elles soient déjà, ou non, équipées de ce logiciel. En Côte-d’Or, cela concerne

- Chenôve (déjà équipée de DR),

- Châtillon-sur-Seine (déjà équipée de DR),

- Dijon (déjà équipée de DR),

- Meursault (commune nouvellement équipée)

- Recey-sur-Ource (commune nouvellement équipée)

- Saulieu (commune nouvellement équipée)

- Velars-sur-Ouche (commune nouvellement équipée)

- Vitteaux (commune nouvellement équipée)

A noter qu’en 2022, deux communes équipées de DR ont élargi leur parc avec le déploiement de 5 DR supplémentaires à Dijon et 1 de plus à Beaune. Un DR a également été installé à Genlis, commune nouvellement équipée et dont le service de recueil et remise des titres est effectif depuis janvier 2023.

Des moyens supplémentaires pour les mairies

Par ailleurs, 20 millions d’euros complémentaires seront alloués aux mairies et de nouveaux effectifs supplémentaires seront recrutés dans les préfectures. L’ ANTS a également développé un moteur de recherche national pour faciliter la prise de rendez-vous. Afin d’aider les usagers dans la préparation de leurs démarches en mairie, 4 000 conseillers numériques sont présents sur le territoire, via les points numériques installés en préfectures et sous-préfectures, et dans les maisons France Services.

Retrouvez toutes les démarches pour les passports et pour les cartes nationale d'identité sur le site de la préfecture de Côte-d'Or .