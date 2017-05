Côte-d'Or : dans une centaine de restaurants, vous pouvez partir en demandant vos restes

C'est la version française du fameux "doggy bag" : le Gourmet Bag est désormais distribué par 100 restaurants côte-d'oriens. Une initiative des restaurateurs qui permet à ceux qui ont les yeux plus gros que le ventre de repartir avec la fin de leur repas et d'éviter le gaspillage.

C'est le 100e restaurant à recevoir le fameux macaron "Gourmet Bag". Ca veut dire qu'au Sabot de Vénus, à Burre-les-Templiers, si vous n'avez pas fini votre repas, on vous le met dans une petite boite, ou dans un petit sac, et vous pouvez repartir avec les restes de votre déjeuner, pour les manger chez vous, plus tard.

En Côte-d'Or, le Gourmet Bag a été lancé au mois de février, par le Grand Dijon, la CCI et le Conseil départemental. C'est un label national, qui permet aussi aux restaurateurs volontaires de communiquer pour éviter le gaspillage alimentaire. Les Français prennent 15 % de leurs repas en dehors de chez eux, et plus de la moitié d'entre eux ne terminent pas leur assiette quand ils sont au restaurant. Le gaspillage, ça représente 10 millions de tonnes de nourriture et 16 milliards d'euros par an.

Arol du Patis, du Sabot de Vénus est fier d'être le 100e restaurateur à adhérer au Gourmet Bag © Radio France - Anne Pinczon du Sel

Autant dire qu'il était temps de prendre cette bonne habitude anglo-saxonne. Donc si vous voyez le macaron Gourmet Bag quand vous êtes au restaurant, n'hésitez pas à demander votre doggy bag en même temps que l'addition.