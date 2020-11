Solidarité en Côte-d'Or : des bénévoles de Chevigny-Saint-Sauveur font les courses des personnes âgées

La Ville de Chevigny-Saint-Sauveur dans l'agglo dijonnaise met en place un service de courses solidaires à destination des seniors ! Dès l'annonce du deuxième confinement fin octobre une équipe d'une trentaine d'élus, d'agents et de bénévoles s'est mobilisée.

Le principe est simple le mardi la ville de Chevigny-Saint-Sauveur récupère auprès des personnes âgées les listes de courses et les moyens de paiement. Et le jeudi, les bénévoles se rendent dans les supermarchés remplir les caddies, les courses sont ensuite livrées dans la foulée au domicile des personnes qui n'ont ainsi pas besoin de mettre le nez dehors.

5 personnes âgées aidées pour le moment

Cinq personnes âgées ont bénéficié de ce service 12 novembre 2020 parmi elles, Ginette 85 ans, qui vit seule dans une petite maison. Ginette fait partie des personnes à risques. "Je fais de la tension, j'ai une insuffisance cardiaque c'est pour ça que je préfère qu'on me livre mes courses et que pour le moment je reste à la maison."

Ginette, 85 ans, ne sort plus de chez elle du fait de ses pathologies, elle a "très peur" du Covid-19 © Radio France - Thomas Nougaillon

"J'ai très, très peur"

La vieille dame explique qu'elle a "très, très peur comme toutes les personnes âgées". Ce virus n'en fini plus de lui gâcher la vie en la privant de ses petits plaisirs habituels comme aller voir des spectacles. "Cette solitude me pèse, la solitude c'est pire qu'une maladie je crois" dit-elle tristement.

Les personnes âgées vulnérables repérées et aidées

Les services de la mairie de Chevigny ont contacté par courrier "1 700 personnes âgées de plus de 70 ans et constitué un fichier de 700 personnes isolées ou plus vulnérables" explique le maire Les Républicains, Guillaume Ruet.

Mohammed et Josette, deux bénévoles font les courses dans une grande surface de Chevigny ce jeudi 12 novembre 2020 © Radio France - Thomas Nougaillon

D'autres villes solidaires des seniors

De nombreuses autres communes, font elles aussi des courses solidaires pour leurs aînés. C'est le cas de Mirebeau-sur-Bèze où la personne âgée peut dicter s liste au secrétariat de mairie qui envoie par mail cette dernière aux magasins. Les courses, récupérées en drive sont ensuite livrées le lendemain au domicile du bénéficiaire !

Ce lundi 16 novembre 2020 vous entendrez Ginette, Mohammed et Josette ainsi que le maire de Chevigny-Saint-Sauveur dans la matinale "tout infos" de France Bleu Bourgogne entre 6h et 9h (98.3 ou 103.7)