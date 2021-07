Côte-d'Or : des cabinets de médecins resteront fermés cet été faute de remplaçants

"On va avoir des difficultés cet été et le risque c'est d'emboliser les secteurs hospitaliers, notamment celui des urgences" redoute Jean-Henri Perrin, président du Conseil de l'Ordre des Médecins de Côte-d'Or. Le manque de médecins généralistes remplaçants frappe aussi bien en campagne qu'en ville.

Le problème n'est pas nouveau mais à tendance à s'accentuer cette année. Alors que les congés d'été ont débuté depuis quelques jours, certains cabinets de médecins généralistes à la campagne comme en ville d'ailleurs, ne trouvent aucun professionnel pour des remplacements.

La chute du nombre de médecins semble pourtant enrayée

Un paradoxe... Car même si en Côte-d'Or les effectifs de généralistes étaient à la baisse avec -6,4% entre 2007 et le début des années 2010, selon les chiffres communiqués par le Conseil National de l'Ordre, la tendance s'est inversée entre 2010 et 2020. Et on regagne des médecins : 6% en Côte-d'Or. En Bourgogne-Franche-Comté le département est même le seul avec le Jura à bénéficier d'un solde positif.

Romain Thevenoud explique que les centres de vaccination absorbent une bonne part des remplaçants disponibles en Côte-d'Or Copier

Aspirés par les centres de vaccination

Le docteur Romain Thevenoud de SOS médecins Dijon y voit un contrecoup de la vaccination de masse. "Le problème c'est que les remplaçants sont occupés sur d'autres lieux et en particulier sur les centres de vaccination" décrypte le médecin. "Les remplaçants sortent eux aussi d'une année compliquée car ils ont fait face comme les médecins installés à l'épidémie et ils ont besoin de souffler un peu".

On espère que les remplaçants seront de retour cet hiver

Reste qu'à SOS médecins Dijon aussi on est impacté très concrètement. "On a été obligé de limiter certaines plages horaires la journée par défaut de remplaçants. On espère que cet hiver ils seront de retour dans les cabinets médicaux aussi bien pour nos confrères de ville que pour nous".

Il manque un médecin pour faire tourner le service

A SOS médecins la permanence de soins est bien sûr assurée mais depuis début juillet, en journée donc, la situation est tendue. Il faut faire tourner le service avec deux médecins -un en visite et un en consultation- au lieu de trois habituellement faute de remplaçants.

Les raisons de cette désaffection avec le docteur Jean-Henri Perrin Copier

Le risque : une embolie des urgences à l'hôpital

"On va avoir des difficultés cet été et le risque c'est d'emboliser les secteurs hospitaliers, notamment celui des urgences" pronostique Jean-Henri Perrin, président du Conseil de l'Ordre des Médecins de Côte-d'Or. Le conseil de l'ordre des médecins qui projette, à terme, dans les zones les plus pauvres en médecins -comme la Haute Côte-d'Or notamment- de mettre en place des astreintes "avec l'aide de médecins volontaires" pour que "cette désertification ne soit pas totale".

Je ne savais pas que le Meursault attirait les médecins

Un problème que ne connaît pas le docteur Thierry Verneyre installé à Meursault. "Moi dans le secteur où je suis installé il y a une pléthore de médecins, une surmédicalisation qui fait que je n'ai même pas besoin de me faire remplacer puisque les gens trouveront toujours à se faire soigner. Des jeunes sont venus s'installer il y a dix-quinze ans. Avant il y avait trois médecins et maintenant nous sommes cinq ou six. Je ne savais pas que le Meursault attirait les médecins, c'est peut-être la conclusion qu'il faut en tirer !" sourit ce médecin.

Infirmiers, podologues, pédiatres concernés eux aussi

Conséquence de cette pénurie de remplaçants certains cabinets resteront fermés cet été. Combien ? Difficile d'indiquer la moindre proportion pour le moment indique le Conseil de l'Ordre de Côte-d'Or qui fera ses comptes dans quelques semaines. Mais cet "assèchement" touche également certains cabinets paramédicaux : infirmiers, pédicures podologues et même les cabinets de pédiatres, ces médecins spécialistes de la petite enfance, qui eux aussi peinent à trouver des remplaçants.

Les généralistes ne sont pas les seuls impactés et le phénomène touche indisctinctement le milieu rural et urbain Copier

Le phénomène frappe même en plein Dijon

Gilles Lutinier est pédicure-podologue depuis 1992 boulevard de la Trémouille en plein coeur de Dijon. Il n'a pas trouvé de remplaçants et se voit donc obligé de fermer son cabinet les quinze premiers jours d'août. "Cela fait quelques années, même avant le Covid-19, que j'éprouve de grandes difficultés à me faire remplacer l'été. Il est même arrivé que l'on abrège nos vacances parce que nous avons des patients diabétiques qui ont besoin de suivi tous les mois et on ne peut pas les laisser pour compte quand il y a des soins à faire". Et pourtant on forme assez de jeunes diplômés dit Gilles Lutinier. "Il y a quatre ou cinq écoles à Paris, il y a une école à Lyon, il y en a aussi dans le Nord et l'Ouest de la France. Le problème est peut-être générationnel ?" s'interroge ce professionnel.

Le docteur Brigitte Virey, pédiatre avenue Eiffel à Dijon et l'une de ses petites patientes © Radio France - Thomas Nougaillon

Certains pédiatres concernés eux aussi

Le docteur Brigitte Virey, pédiatre avenue Eiffel à Dijon, connaît elle aussi des soucis pour être remplacée lors de ses congés d'été. "Moi cela fait deux ans que je n'ai plus personne. Avant j'avais une remplaçante qui venait régulièrement mais depuis deux ans elle a totalement délaissé le libéral et je n'ai personne d'autre pour me remplacer. C'est pourquoi et j'en suis désolée, je suis obligée de fermer mon cabinet" dit-elle tout en auscultant une petite fille.

Changement sociétal chez certains jeunes médecins ?

Si chez les médecins généralistes ce tarissement des remplaçants s'explique par la très forte demande des centres de vaccination. Selon l'Ordre des Médecins de Côte-d'Or il faut aussi y voir un changement de comportement des jeunes médecins qui ne veulent plus, comme leurs aïeuls, travailler 50 ou 60 heures par semaine.

