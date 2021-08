Côte-d'Or : des capteurs de CO2 dans toutes les cantines de collège

Le département de la Côte-d'Or va installer des capteurs de CO2 dans les réfectoires des collèges, et "partout où cela sera nécessaire", mais pas de généralisation dans les salles de classe. On vous explique à quoi servent ces capteurs et pourquoi ils ne sont pas partout.

D'ici un mois à la fin septembre, les collégiens de Côte-d'Or qui déjeunent à la cantine pourront apercevoir un nouvel équipement collé au mur ou au plafond. Le Conseil Départemental veut équiper chaque réfectoire d'un détecteur de CO2. "On va suivre les recommandations qui nous sont faires par les autorités sanitaires " explique François Sauvadet, le président du conseil départemental. "Nous mettrons des capteurs dans les endroits les plus fréquentés des collèges, donc ca concerne les cantines. Ca peut être aussi d'autres espaces communs que nous indiqueraient les établissements."

Ces capteurs de CO2 sont des indicateurs de la qualité de l'air. Ils ne détectent pas le virus de la Covid, mais mesurent la saturation en dioxyde de carbone, autrement dit la quantité d'air expirée par les occupants. Au delà d'un certain seuil , il faut purifier l'air ou tout simplement ouvrir les fenêtres.

"On en va pas généraliser cet équipement à toutes les salles de classes" précise François Sauvadet "car ce serait beaucoup trop cher, environ 500.000 euros, et puis pour les salles de cours, il suffit d'un peu de bon sens et d'aérer les locaux entre chaque classe."

Dans les cantines, où bien évidemment on tombe le masque, les détecteurs de CO2 seront installés à la fin de ce mois de septembre, le temps de les commander et de trouver le bon équipement. "Ces appareils coutent entre 80 et 200 euros selon les marques présentes sur le marché" observe le président du département de la Côte-d'Or.

Exemple de capteur de CO2 (image d'illustration) © Radio France - Louis de Bergevin

"Cette mesure est intéressante, car comme l'épidémie de Covid recule nous allons pouvoir retrouver un ou deux services à la cantine, et ne plus fragmenter le repas classe par classe" précise Aurélie Distel, conseillère principale d'éducation à Talant. Dans ce collège, 140 élèves déjeunent sur place à midi. "Ces capteurs seront utiles pour veiller à l'absence de risques de contamination. Et on va continuer à aérer bien sûr."

Pas dans les écoles de Côte-d'Or, mais dans chaque classe de Chalon-sur-Saône

De son côté l'Inspection d'Académie de Côte-d'Or qui supervise les écoles maternelles et primaires du département ne demande pas aux communes d'installer cet équipement. "Chaque mairie est bien sûre libre de la faire " explique Pascale Coq, la directrice des services départementaux de l'éducation. "Mais pour les écoles, on peut considérer qu'il suffit d'aérer régulièrement."

En Saône-et-Loire, Gilles Platret le maire de Chalon-Sur-Saône n'est pas du même avis. "On se doit d'avoir toutes les cartes en main et assurer un quotidien le plus serein possible à nos élèves. On a donc décidé d'équiper chaque salle de classe nos écoles de capteurs de CO2. il y'en aura donc 270 en tout pour un cout de 15.000 euros. On va aussi placer des purificateurs d'air dans nos cantines. Ces appareils filtrent l'air et detruisent à l'aide de rayons ultra-violets virus et bactéries."

"Nous faisons tout cela sans aucune subvention" regrette le maire LR de Chalon-sur-Saône. "Il est dommage que l'Etat ou l'Agence Régionale de Santé n'encouragent pas les collectivités à se doter de ces systèmes."

Aucun seuil d'alerte franchi à la Toison d'Or

"Les capteurs de CO2 nous ont permis de rester serein et rassurer notre clientèle" explique Laurence Fonteyne, la directrice par intérim du centre commercial de la Toison d'Or à Dijon. Peu avant l'été, 14 capteurs ont été installés pour couvrir les 80.000 mètres carrés de la galerie commerciale. Le seuil d'alerte n'a jamais été dépassé. Il n'a donc pas été nécessaire d'ouvrir le système d'aération du toit ou de limiter le nombre de personnes présentes dans les magasins. Les capteurs restent en place jusqu'à nouvel ordre.