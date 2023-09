Côte-d'Or : donnez vos vieilles lunettes.... pour la bonne cause !

L'opticienne Annaëlle Preux (à droite) et Aude Bourguignon (à gauche), du Rotaract Dijon La Chouette

Que faire de ces vieilles paires de lunettes que vous ne mettez jamais, et qui s'accumulent dans le tiroir du bureau ? Une solution en Côte-d'Or, entre le 15 septembre et le 15 octobre 2023 : vous pouvez les déposer chez un opticien, pour la bonne cause. C'est la première édition de l'opération "Voir le monde autrement", lancée par le "Rotaract Dijon - La Chouette" , le Rotary Club Dijon Gevrey-Chambertin , en partenariat avec l'école des métiers de Dijon, au profit de l'association Lunettes sans frontière .

Que faut-il donner ?

Les consignes pour donner : les lunettes de soleil ou de vue doivent être en bon état, mais il ne faut pas de montures seules, ni les boites ou les housses de lunette.

Annaëlle Preux, la présidente du Rotaract Dijon - La Chouette, explique le principe : "L'association, qui a une trentaine de bénévoles, va s'occuper de faire le tri, le nettoyage, corriger la dioptrie, et les envoyer soit à l'étranger, soit en France auprès des ONG et des services sociaux".

Chez "Lunettes & Binocles", à Dijon, plusieurs dizaines de paires collectées en quelques jours © Radio France - Adrien Beria

Une quinzaine de boutiques participantes