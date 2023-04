Côte-d'Or : du chocolat pour rénover la cloche d'une église

Quand manger du chocolat est une bonne action, pourquoi s’en priver ? Les chocolateries Bourau de Nuits-Saint-Georges et Gevrey-Chambertin vendent des cloches et des tablettes en chocolat pour financer la rénovation de la cloche de l'église de Brochon, vieille de plus de 500 ans.

"Tout est à refaire, assure Dominique Dupont, le maire de Brochon, la rénovation de la cloche qui date du XVI° siècle, sa copine à côté, ainsi que tout le système électrique de sonnerie et d’horloge." Le montant des travaux s’élève à 30.000 euros.

Pour financer cette facture, la commune fait appel à la chocolaterie Bourau, bien connue des environs et qui possède deux magasins à Nuits-Saint-Georges et Gevrey-Chambertin. "Nous n'avons pas d'artisan-chocolatier à Brochon, et puis Bourau c'est quand même une institution" sourit Dominique Dupont.

La gourmandise ne suffira pas...

Même si Pâques est derrière nous, les deux boutiques proposent donc des cloches en chocolat allant de 24 à 32 euros, ainsi que des tablettes à 5 euros, "comme ça tout le monde peut participer” assure Audrey Bourau, vendeuse à la chocolaterie. "50% du prix de la vente sert à cette rénovation."

La cloche date du XVI° siècle - Hervé Gourioux

La cause semble séduire, en une semaine, la chocolaterie a déjà vendu une quarantaine de cloches, mais la gourmandise ne suffira pas à sauver le patrimoine. Pour réunir la somme nécessaire, Brochon fait également appel à la Fondation du Patrimoine et a lancé une souscription publique à laquelle tout le monde peut participer.

On ne sait pas encore dans combien de temps la cloche sera extraite de l'église Saint-Symphorien, mais on sait à qui elle sera confiée. “C’est l’entreprise Frotey, de Haute-Saône, qui va rénover la cloche, confie Dominique Dupont, ensuite toute la procédure continuera avec un architecte, des maçons, et des artisans locaux”. On a encore un peu de temps pour être gourmands.