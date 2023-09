Côte-d'Or : enfin un club de handball à Selongey, "on est le seul club de Langres à Dijon"

On connaît les déserts médicaux… moins les déserts sportifs ! À Selongey, près de 2500 habitants dans le nord-est de la Côte-d’Or, avant cette rentrée 2023, les parents devaient faire 40 minutes de route aller pour emmener leurs enfants jouer au hand. La plupart du temps, à Dijon. Mais ça, c’était avant. Le SCSH, le "Sporting Club Selongey Handball" vient d’être créé. Le premier entraînement a eu lieu lundi 11 septembre, après un an de travail en coulisses.

Bientôt de nouvelles sections ?

C'est le début, pour l'instant les entrainements sont réservés aux enfants scolarisés en primaire et au collège. Les joueuses et les joueurs ne viennent pas que de Selongey, également des alentours, et de la Haute-Marne voisine. Ingrid Wante, à l'origine du club, aimerait bien sûr développer de nouvelles sections. Pour les jeunes lycéens, mais aussi en séniors, pour les adultes. Et les faire participer à des tournois, organiser des déplacements pour aller voir des matchs professionnels, etc. Le club cherche donc des bénévoles. Pour s'inscrire, pour jouer ou pour aider, contactez Ingrid au 06 82 47 57 57.

