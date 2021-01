Côte-d'Or : on est monté à bord d'une saleuse au cours d'une opération déneigement à Messigny-et-Vantoux

Voilà un reportage qui ne manque pas de sel ! Jusqu'à la mi-mars le département déploie son dispositif hivernal pour traiter 5 670 km de routes. Au coeur du dispositif 105 agents d'astreinte chaque semaine renforcés par des entreprises privées (28 camions) et des agriculteurs (50 tracteurs). Leur mission : sécuriser et déneiger les routes départementales de la Côte-d’Or. Chaque année pour assurer ce que l'on appelle la "viabilité hivernale" ce sont entre 1 et 3 M€ qui sont mis sur la table.

Fabien, nous emmène déneiger à 500 mètres d'altitude

Il est très tôt ce matin-là et aux côtés de Fabien, 38 ans, agent des routes rattaché au centre de Messigny-et-Vantoux notre reporter met le cap sur Saussy et Curtil-Saint-Seine. A bord de sa saleuse, un gros camion de 19 tonnes doté d'une lame, Fabien doit déneiger certains tronçons de route. Le patrouilleur l'a appelé pour lui signaler des secteurs délicats.

Cette saleuse de 19 tonnes est rattachée au centre de Messigny-et-Vantoux elle peut transporter 5 à 6 tonnes de sel et de saumure © Radio France - Thomas Nougaillon

Ici à l'action dans le village de Curtil-Saint-Seine elle doit être maniée avec prudence, sa vitesse est limitée à 50 km/h © Radio France - Thomas Nougaillon

20 kilomètres aller-retour

"Là on va traiter une partie du VH2, dans notre jargon cela signifie 'viabilité hivernale 2', ce qui correspond aux petites routes où il n'y a pas beaucoup de circulation, là en l'occurrence cela représente un trajet de 20 kilomètres aller-retour". A l'arrière du véhicule 5 à 6 tonnes de sel et de saumure dont une partie seulement sera épandue. On roule à à peine 30 km/h.

La neige à la sortie du bois

"Oui, là ça y est on épand depuis 500 mètres, j'ai déclenché la machine à la sortie du bois comme d'habitude, ça tombe déjà depuis une semaine et ça tient, c'est une neige fine, une espèce de poudreuse sèche. Le patrouilleur m'avait prévenu de ces conditions et de ces quelques centimètres de neige" explique l'agent. Fabien, ancien chauffeur routier, est employé au département depuis quatre ans.

La vitesse de la saleuse est limitée à 50 km/h © Radio France - Thomas Nougaillon

Fabien est employé au Département depuis 4 ans © Radio France - Thomas Nougaillon

10 000 tonnes de sel en stock au cas où

Au final pas de soucis pour Fabien cette mission déneigement a pris à peine trois quart d'heure. Cela peut être beaucoup plus et aller jusqu'à 2 heures parfois. Pour affronter l'hiver, le Département dispose d’un stock de plus de 10 000 tonnes de sel, l’hiver dernier, particulièrement doux, à peine 1 200 tonnes avaient dues être épandues. "On n'épand jamais le sel et la saumure en préventif" explique encore Fabien.