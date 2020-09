Côte-d'Or : faut-il armer la police municipale ? Le maire de Chenôve relance le débat

On l'a appris ce lundi soir, le maire PS de Chenôve, Thierry Falconnet, veut armer sa police municipale. Il l'a annoncé ce lundi 28 septembre 2020 en amont du conseil municipal de sa ville. Il souhaite que ses agents puissent bénéficier "d'un armement létal de catégorie B", c'est-à-dire "des armes à feu et des armes de poing". Thierry Falconnet en a fait la demande au préfet.

Falconnet "muscle son jeu"

Comme il s'y était engagé dans sa dernière campagne pour les municipales, l'élu "muscle son jeu". Il faut dire qu'avec de nombreux caillassages de tramways, des voitures et des poubelles très régulièrement incendiées Chenôve est en proie depuis plusieurs années aux violences urbaines. En 2019, la mairie avait même décrété un couvre-feu pour les mineurs !

Martial Mathiron, maire de Genlis, le 29 septembre 2020 © Radio France - Thomas Nougaillon

A Genlis, le maire pas prêt à faire marche arrière

A Genlis, la police municipale est armée depuis de très nombreuses années. Le nouveau maire, Martial Mathiron, n'est pas prêt à faire marche arrière ! "Nous avons pour l'instant deux policiers municipaux, nous sommes en train d'en recruter un troisième. Ils portent un revolver et un bâton de protection. C'est rassurant pour tout le monde surtout en cette période d'attentats. Je pense qu'il est important qu'il soit armés pour pouvoir dissuader certaines actions violentes".

Martial Mathiron Copier

"Le shériff de Genlis"

C'est en 1980 que l'ancien maire de Genlis a décidé d'armer sa police municipale. Jean Patouillet, se souvient, lui qui est conseiller municipal depuis 1971. "C'est monsieur Orssaud qui a embauché celui que l'on appelait à l'époque "le shériff" de Genlis. Cela avait fait scandale car c'était l'un des rares policiers municipaux qui était armé. Et depuis la police municipale a toujours été armée à _Genlis_".

Jean Patouillet, conseiller municipal depuis 1971 à Genlis © Radio France - Thomas Nougaillon

"On n'a pas besoin de ça" dit Lorine

Florine travaille dans la commune, mais ne vit pas à Genlis, son avis est mitigé sur le sujet. "Pour eux, oui, c'est rassurant qu'ils soient armés. Nous on ne risque rien. On ne va pas donner une arme à ces policiers sans les former avant je pense, enfin... j'espère !" Thomas, lui, est méfiant. "Si ce sont des gens pas bien formés -comme on a pu le voir avec les tirs de LBD pendant les manifestations de Gilets jaunes- je suis contre". Lorine elle ne veut pas de policiers municipaux armés "si c'est pour reproduire le même schéma qu'aux Etats-Unis on n'a pas besoin de ça".

Le reportage à Genlis Copier

Les agents de la police municipale de Nice sont dotés de pistolets semi-automatiques 9mm. Ils suivent une formation au stand de tir de Nice (photo d'illustration) © Maxppp - Franck Fernandes

Deux villes de Côte-d'Or arment la police municipale, bientôt trois ?

Genlis est avec Auxonne, l'une des deux communes de Côte-d'Or a doter sa police municipale d'armes à feu. La troisième sera peut-être Chenôve. Le maire Thierry Falconnet a par ailleurs acté le renforcement de ses effectifs de tranquillité publique et prévu en 2021, le recrutement de trois policiers municipaux supplémentaires ainsi que de deux agents de surveillance de voie publique (ASVP).

→ Le maire de Chenôve, Thierry Falconnet est l'invité de France Bleu Bourgogne ce mercredi 30 septembre 2020. Vous l'entendrez en direct dans la matinale "tout-infos" entre 7 heures 30 et 7 heures 50 (98.30 ou 103.7).