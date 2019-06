Côte-d'Or : Genlis honore la mémoire du colonel Arnaud Beltrame

Il est devenu un héros Français. Au mois de mars 2018, le colonel Beltrame, décidait de prendre la place d'une otage retenue dans un supermarché de l'Aude. Un acte de bravoure qu'il devait payer de sa vie. Un peu plus d'un an plus tard, Genlis, a décidé de donner son nom à l'une de ses rues.