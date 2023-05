Côte-d'Or : ils ont dû fuir leur pays et veulent réussir en France

"J'ai appris mes premiers mots de français en utilisant Google et en regardant des vidéos sur You Tube." Chafi Hashemi 31 ans et père de famille s'exprime de manière posée et sans aucune faute. Un tour de force impressionnant pour cet Afghan en France depuis un an et demi. Ce juge des affaires familiales a fui son pays et le régime des Talibans. Arrivé à Paris, il a obtenu la protection de l'Etat Français, et se retrouve aujourd'hui sur les bancs de l'Université de Bourgogne, à Dijon.

Comme 76 autres étudiants étrangers, Chafi est inscrit en diplôme universitaire "Passerelle-Etudiants en exil." Une formation qui a pour vocation d'accompagner des personnes non-francophones et de les insérer dans nos formations universitaires. "Nous avons une vingtaine de nationalités, Afghans, Ukrainiens, Soudanais, Syriens, Vénézuéliens, Angolais.. " détaille Claire Despierres, responsable de cette formation. "Toutes les personnes qui sont ici ont reçu une protection de l'Etat et un titre de séjour. Pour autant, nous ne prenons pas n'importe qui. La sélection se fait sur dossier en fonction de leur projet et de leur connaissance du français. A titre d'exemple, l'année dernière nous reçu près de 180 dossiers et retenu seulement 40 candidats."

Chafi Hashemi, juge des affaires familiales en Afghanistan rêve de devenir juriste en France © Radio France - Olivier Estran

Il y a encore un an, Vlada ne parlait pas un mot de français. Aujourd'hui cette jeune ukrainienne de 25 ans s'exprime de manière impeccable. "J'ai un diplôme de traductrice en Anglais, cela m'aide à la maitrise des langues." sourit-elle. "Dans cette formation à Dijon, nous avons des cours de français pour nous accompagner. Cela m'aide à me réorienter. Aujourd'hui j'espère réussir ma formation passerelle pour m'inscrire en Histoire de l'Art et Archéologie. Je rêve de travailler dans un musée, ce serait passionnant" assure la jeune femme. "Je suis arrivée en France avec ma maman, nous sommes originaires d'une commune proche de Kiev, dans la zone de guerre. Notre retour dans notre pays est pour l'heure impossible, alors il faut se trouver un avenir ici."

"Je veux être utile à la France et à la société"

"Je ne peux plus être juge dans mon pays, où la Charia (loi coranique) a remplacé le code civil" complète Chafi. "Je souhaite donc reprendre des études de Droit en France, devenir juriste ici, devenir utile pour la France et la société."

"La détermination de ces personnes est exemplaire" souligne Hélène Frey, professeure de Français. "Ils sont tous très assidus dans leurs études, très impliqués et motivés. Leur réussite à la Fac, c'est leur salut. Travailler avec eux est très gratifiant. Ils ont une grande reconnaissance pour leurs professeurs."

On trouve ce diplôme "Passerelle-Etudiants en exil" dans 36 facultés françaises. "Au niveau national nous avons 1.500 places pour près de 5.000 demandes" détaille Camille Hanon qui supervise ce réseau pour l'association "Réseau-MenS ". Sept étudiants sur dix réussissent ensuite à poursuivre un parcours en faculté, et 2 sur 10 trouvent un travail en France. Depuis 2016, la formation proposée à Dijon a accueilli 250 personnes de 25 nationalités différentes.