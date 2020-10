Peut-on encore s'asseoir sur un banc dans un parc pour manger un sandwich quand un rayon de soleil pointe son nez en Côte-d'Or ? Avec les mesures prises depuis le couvre-feu, légalement, non. Mais la Préfecture assure que les sanctions seront prises avec "discernement".

Côte-d'Or : interdiction d'être statique dans les parcs, incompréhension et explications

C'est l'une des décisions qui a le plus fait réagir en Côte-d'Or, suite à la présentation des mesures qui accompagnent la mise en place du couvre-feu, vendredi dernier : l'interdiction par arrêté préfectoral "de la position statique dans les parcs et jardins" du département. Lundi 26 octobre 2020, France Bleu Bourgogne s'est rendu compte en allant voir au Square Darcy que la mesure était encore méconnue des Dijonnais.

REPORTAGE - Les Dijonnais sont-ils au courant qu'il est interdit d'être statique dans un parc ? Copier

Les précisions de la Préfecture de Côte-d'Or

"L'objectif n'est pas d'interdire aux gens de s'asseoir sur un banc ou d'être immobile, explique Danyl Afsoud, directeur de cabinet du Préfet de Côte-d'Or. L'objectif est d'interdire la possibilité notamment pour des groupes de se rassembler de manière pérenne. L'idée c'est de ne pas permettre des piques-niques, des apéros". La sanction encourue est de 135 euros d'amende. "Les forces de sécurité feront preuve de discernement, assure Danyl Afsoud. Une personne qui déjeune seule sur un banc à midi ne ferait pas l'objet d'une verbalisation". En revanche, il précise qu'un couple avec deux enfants par exemple qui voudrait pique-niquer sur l'herbe n'est pas autorisé à le faire.

Danyl Afsoud, directeur de cabinet du Préfet de Côte-d'Or, explique pourquoi cette mesure a été prise Copier

Twitter se déchaîne

En trois jours, notre publication relayant la mesure prise par le Préfet a été vue par plus de 80.000 utilisateurs de Twitter, et partagée plus de 1000 fois !