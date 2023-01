Côte-d'Or : "J'ai 130.000 fèves dans ma collection"

Combien de fois ce mois-ci avez vous trouvé la fève ? Il nous reste encore une bonne semaine pour déguster la galette des rois, et surtout être la Reine ou le Roi du goûter. Parce que oui, le vrai plaisir de cette tradition , c'est bien de tomber sur la fève. Des petits personnages en porcelaine que l'on garde volontiers au fond d'un tiroir.

"J'ai débuté ma collection avec 23 fèves" se souvient Michelle Servais. "J'étais institutrice et ce sont les enfants qui me les apportaient. C'était il y a 25 ans, et je me suis prise au jeu. Depuis ma collection s'est étoffée et j'en compte 130.000, enfin je ne suis pas à une près, hein" lâche-t-elle avec un joli sourire.

"Le plaisir de la fève ? ce sont des objets très colorés et très variés. On trouve de tout, et le défi pour un collectionneur est de réunir une série complète qui compte le plus souvent une douzaine d'éléments. L'Epiphanie est donc un moment important, mais on constitue une collection grâce aux bourses d'échanges et aux rencontres avec les autres passionnés. Cela devient presque une deuxième famille. On s'échange des coups de main et on cherche aussi pour les autres."

Un des stands présents à Saint-Jean-de-Losne. Faites votre choix © Radio France - Olivier Estran

Danielle Servais est d'ailleurs aujourd'hui la présidente des Fabophiles de Côte-d'Or. Une association qui compte une quarantaine d'adhérents et dont le siège est à Arnay-le-Duc. On peut les peut joindre au 0618057719.

Ce dimanche 22 janvier, la bourse de collection de Saint-Jean-de-Losne attire des amateurs de la France entière. On croise des passionnés qui viennent de Lyon, de la région Parisienne ou du sud de la France. Certains ont enregistré toute leur collection sur tablette tactile et font défiler les images pour trouver les pièces manquantes ou échanger les doubles.

Kamasutra et instruments de cuisine

Danielle Schneider a fait elle 150 kilomètres depuis les Vosges pour "trouver des pièces locales" précise-t-elle. "Je collectionne depuis 30 ans et on voit de tout. Parmi les insolites, je me souviens d'une série coquine avec des positions issues du Kamasutra. Mais bon, c'est passé de mode. Aujourd'hui les amateurs recherchent surtout les fèves qui représentent des instruments de cuisine, de boulangerie. Les voitures et les personnages de style Bécassine ou Harry Potter marchent très bien aussi."

Danielle Schneider "J'ai 80.000 fèves, et j'ai déjà réussi à déménager sans en casser aucune !" © Radio France - Olivier Estran

"Aujourd'hui, j'ai 80.000 fèves dans ma collection. Il y'a quelques années, j'ai réussi à déménager sans en casser aucune. Maintenant, si je devais les trimballer, il me faudrait un camion" déclare-t-elle en riant.

Ce petit plaisir d'enfance n'est pas forcément ruineux. Dans cette bourse d'échange, les fèves à l'unité se vendent 50 centimes et les séries complètes quelques dizaines d'euros. Vous reprendrez bien une part de galette ?

"Attrapez les toutes !" On parle des fèves bien sûr .. © Radio France - Olivier Estran

Goldorak s'est aussi un jour retrouvé dans la galette © Radio France - Olivier Estran

On le trouve aussi façon puzzle, composé de différentes fèves © Radio France - Olivier Estran

Une jolie série locale © Radio France - Olivier Estran

Pot de moutarde et pain d'épices © Radio France - Olivier Estran

Certainement les plus "chouettes "! © Radio France - Olivier Estran

Gilbert Raviot, collectionneur de Genlis préfère les classer par année © Radio France - Olivier Estran

D'autres amateurs utilisent leur tablette pour répertorier leur immense collection © Radio France - Olivier Estran