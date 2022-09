Côte-d'Or : l'aventure d'Hugo, 22 ans, dans "Objectif Top Chef !"

Si vous voulez rencontrer un jeune cuisinier qui a des étoiles dans les yeux quand il parle de son métier, direction le restaurant "le Nymphéa" à Lamarche-sur-Saône (Côte-d'Or). Hugo Blondet officie avec son patron François Taïeb derrière les fourneaux, et ce lundi 26 septembre, on verra son sourire dans l'émission "Objectif Top Chef !" à 18h40 sur M6.

"Je connais cette émission depuis que je suis petit" confie le jeune homme. "J'ai été repéré sur les réseaux sociaux, j'ai reçu un message sur Instagram me demandant de participer et j'ai dit oui. Il y a eu au moins 5 ou 6 entretiens de sélection avant cette nouvelle saison qui démarre, et j'ai été retenu ! La première émission a été tournée à Bordeaux, et je vis cela comme une belle expérience."

Tenu par un contrat de confidentialité, le jeune homme ne peut pas dévoiler les détails de ce concours, mais il a vu l'envers du décor de cette émission qui captive des millions de téléspectateurs. "Tu as toujours 2 ou 3 cameras sur toi. C'est assez intense, les épreuves durent une heure et tu es aussi suivi par une journaliste qui pose sans cesse des questions sur ta préparation. Il ne faut pas se déconcentrer."

"Philippe Etchebest n'est pas méchant.."

On fait confiance au jeune garçon pour être resté naturel, car c'est déjà son 5° concours de cuisine. Celui-ci lui a permis d'approcher le mythique Philippe Etchebest, chef étoilé et grande gueule charismatique de cette émission. "Oui il impressionne !" confirme Hugo. "C'est un vrai personnage, déjà imposant par sa stature et son palmarès de meilleur ouvrier de France. Face caméras, il peut jouer le "méchant", mais en dehors du tournage, c'est un autre bonhomme."

Pour cette première émission, Hugo a du cuisiner en binôme avec un amateur. "Il s'appelle Denis, il a 54 ans je crois et on s'est très bien entendus, ça a bien marché." sourit Hugo. Le résultat est à découvrir sur M6.

Dessert au céleri

Le déclic pour la cuisine, Hugo Blondet l'a contracté au lycée lors d'un stage au restaurant "Le Corbeau" à Auxonne. "Je suis rentré à la maison en disant "Papa, Maman, c'est ça que je veux faire ! " confie-t-il en souriant.

Depuis 2 ans , Hugo Blondet a rejoint les cuisines du restaurant le Nymphéa qui borde la rivière à Lamarche-sur-Saône. "Mes patrons me font confiance et me laissent beaucoup de liberté et de créativité. Par exemple, j'ai conçu une entrée 100 % betteraves avec une mousse de fromage de chèvre et j'ai aussi une deuxième création qui n'est pas à la carte du restaurant mais qui est un dessert au céleri. C'est surprenant , mais ça marche ! cela m'a permis de remporter un concours en Irlande. "

Hugo Blondet et la carte du "Nymphéa" © Radio France - Olivier Estran

Pauline Taïeb, la patronne des Nymphéas a accompagné son jeune cuisiner pour le tournage à Bordeaux. "C'est une belle expérience pour lui, et ce sera très chouette sur son CV" assure-t-elle. "Ca lui apporte une vision différente de la cuisine" complète François Taïeb son chef cuisinier. "On est fiers de lui, on aurait aimé le garder encore quelques mois après son apprentissage, mais il va prendre son envol."

Hugo Blondet a en effet une petite idée derrière la tête: il projette d'entreprendre un tour du monde culinaire pour parfaire son métier et découvrir les cuisines d'autres pays. "J'ai envie d'aller travailler à l'étranger, continuer à découvrir, et puis un jour j'ouvrirai mon propre restaurant" confie ce jeune Côte-d'Orien.

En attendant ce grand voyage, on pourra rencontrer Hugo Blondet (et le féliciter) lors de sa participation à la Foire Gastronomique de Dijon, du 6 au 9 octobre prochain.