Côte-d'Or : la chasse aux bonnes affaires sur les vide-greniers

On vide les armoires et on cherche les bons prix. Avec la forte inflation du moment, on est nombreux à se faire un peu d'argent de poche, ou a vouloir se faire plaisir à moindre coût. Les vide-greniers marchent très bien en ce moment.

Etes-vous prêts à partir à la chasse aux trouvailles et aux bonnes affaires ? Ce dimanche 25 septembre, on compte au moins une quinzaine de vide-greniers à travers toute la Côte-d'Or. Un peu plus d'un an après la fin du confinement et des couvre-feux, on est nombreux à tenter de vider nos armoires. Et en cette période de forte inflation, on est aussi nombreux à chercher à se faire plaisir à petit prix. Bref, les vide-greniers sont très populaires et font facilement le plein.

"C'est la première fois que je tiens un stand, et je suis agréablement surprise: ça marche très bien" confie Cécile une des 300 exposantes ce samedi 24 septembre dans les allées du Parc à Dijon. "Bon, il faut dire que je ne vends pas cher, je suis là surtout pour vider ma cave et pour aider une amie."

"Ce qui part le plus facilement , ce sont les jouets pour enfants et les bijoux. Je les fais à 2 euros. Les vêtements sont demandés aussi, et les gens sont plutôt sympas."

Quelques euros pour se faire plaisir © Radio France - Olivier Estran

"Les brocantes ? c'est un jeu" complète une de ses clientes qui chine quelques bijoux. "On cherche l'objet insolite, ou l'objet pas cher. Attention ce n'est pas la même chose. Mais il y' a toujours quelque chose à ramener."

Les vieux jouets ont la cote © Radio France - Olivier Estran

Chineur dès 9 ans

Les vide greniers attirent les collectionneurs de tout poil, et il n'y a pas d'âge pour être chineur. Dans les allées du Parc à Dijon, Thomas, 9 ans ("presque 10 !" corrige-t-il ) et Léonard, 12 ans sont lancés dans la chasse aux cartes Pokémon. "On en trouve pour 1 ou 2 euros. Celle-là n'est pas très cher, mais le dos de la carte est en mauvais état" observe Thomas. "Parfois, on en trouve au prix de 30 euros parce qu'elles sont rares, mais c'est abusé !" s'indigne Léonard. "Moi je cherche les modèles holographiques, les cartes qui brillent, mais c'est plus rare."

"Des cartes Pokémon ? je n'en ai plus. Elles sont toutes parties dès 7 heures du matin" assure Cyril, un vendeur fan de vide-greniers. "Très tôt le matin , on est démarché par des passionnés qui achètent pour revendre ou par des brocanteurs pros. La clientèle de l'après-midi n'est évidemment pas la même".

Cyril et son sympathique bonnet © Radio France - Olivier Estran

Vendre ce dont on ne se sert plus

Ce père de famille n'a pas hésité a se coiffer d'un joli bonnet publicitaire en forme d'éléphant rose. "Il plait beaucoup, mais n'est pas à vendre, ça aide à se démarquer des autres exposants et mettre un peu de bonne humeur. Je fais environ deux vide-greniers par an comme vendeur, et bien plus comme acheteur. Je vends les affaires dont on ne se sert plus, comme les jouets ou les vêtements d'enfant de ma fille qui a maintenant 13 ans. Quand je viens en tant que client, je cherche des objets insolites ou vintage, que je détourne ensuite en éléments de déco. On est jamais déçus en brocante !"

"Cours d'orthographe" et 3615 code QuiNenVeut? © Radio France - Olivier Estran