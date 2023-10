Côte-d'Or : la commune d'Arc-sur-Tille va accueillir une brigade équestre de gendarmes mobiles

Emmanuel Macron a dévoilé ce lundi 02 octobre, la carte des 200 nouvelles brigades de gendarmerie qui seront déployées dans toute la France. En Côte-d'Or, la commune d'Arc-sur-Tille est retenue pour accueillir une nouvelle brigade équestre composée de six gendarmes.

Une affectation accueillie très favorablement par le maire d'Arc-sur-Tille

Cette nouvelle brigade devrait être rapidement opérationnelle, sans doute dans un délai d'un mois, c'est en tout cas la date avancée pour que ces premières gendarmeries mobiles soient opérationnelles. Pour Patrick Morelière, le maire d'Arc-sur-Tille, cela laisse un délai très court pour organiser l'accueil de ces militaires car il faut à la fois trouver des bureaux et des logements, mais les opérations pour finaliser cet accueil ont été anticipées et la commune se dit prête à relever le défi. Patrick Morelière affiche d'ailleurs un énorme sourire depuis qu'il a appris que sa commune a été retenue par le gouvernement pour héberger cette brigade équestre. "C'est une excellente nouvelle. Ça fait suite à un travail qu'on a initié il y a plus de dix ans avec la Garde républicaine qui venait déjà sur le site de la base de loisirs d'Arc sur Tille. C'est aussi le résultat d'une excellente collaboration avec les services de la gendarmerie d'Arc sur Tille et c'est donc quelque chose d'extrêmement intéressant pour les sites de la base de loisirs, de l'étang de pêche et du stade de ski nautique. La gendarmerie sera opérationnelle sur l'ensemble du département mais naturellement, toute la période estivale sera consacrée, je pense que c'est prévu comme ça, à la base de loisirs d'Arc-sur-Tille." s'enthousiasme Patrick Morelière.

Le maire d'Arc-sur-Tille explique par ailleurs que tout est prêt pour accueillir des enfants supplémentaires à l'école et dans les activités périscolaire.

D'autres nouvelles brigades en Bourgogne

La commune d'Arc-sur-Tille n'est pas la seule à avoir été choisie pour accueillir une nouvelle brigade. C'est aussi le cas en Côte-d'Or de Châtillon-sur-Seine. Quatre brigades sont aussi annoncées en Saône-et-Loire à Toulon-sur-Arroux, Pierreclos, Lux et Autun. Deux autres vont arriver dans la Nièvre à Saint-Honoré-les-Bains et Saint-Eloi et trois dans l'Yonne, à Sergines, Flogny-la-Chapelle et Bléneau.