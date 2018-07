La rentrée est encore loin et pourtant les rayons des grands magasins sont déjà remplis de fournitures scolaires.Cahiers, stylos et autres classeurs, sans oublier les agendas et les cartables. Certains profitent de ce début d'été pour faire leurs "devoirs", et profiter des soldes.

Marsannay-la-Côte, France

Dans ce supermarché de Marsannay-la-Côte, trois rayons entiers sont dédiés aux fournitures scolaires. Des stylos aux cahiers, en passant par les tubes de colle et les agendas, sans oublier les cartables, tout est prêt pour les futurs écoliers ... et surtout leurs parents, qui viennent avec les fameuses listes préparées par les enseignants.

Cahiers, classeurs, agendas, on tourve déjà toutes les fournitures scolaires dans les rayons de cette grande surface à Marsannay-la-Côte. © Radio France - Stéphanie Perenon

Tout est en place depuis mi-juin

D'ailleurs, les grandes surfaces l'ont bien compris et remplissent leurs rayons dès le début des vacances, voire avant, explique Anthony, chef du rayon "rentrée des classes" dans un grand hypermarché de Marsannay-la-Côte. "Les cartables sont là depuis mi juin et tout le reste, des cahiers aux agendas sont en rayon depuis plus d'une semaine."

Anthony, chef du rayon "rentrée des classes" dans cette grande surface à Marsannay-la-Côte. © Radio France - Stéphanie Perenon

Profiter des soldes

C'est ce que font certaines familles en venant dès le début des vacances, pour profiter des petits prix. Kiza maman de quatre enfants âgés de 5 à 11 ans, s'y prend toujours très tôt. "C'est déjà fait depuis le premier jour des vacances! Je demande très vite à l'école les listes et je profite des soldes, ça aide !"

"On achète les fournitures dès que l'école est finie, après on est vraiment en vacances pendant deux mois et la veille de la rentrée on remet tout ça dans le sac et c'est reparti", conclut Kiza.

Mais pas de panique, la rentrée des classes c'est le lundi 3 septembre 2018.