Côte-d'Or : la liste des couturières fabriquant des masques aux normes

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Région Bourgogne-Franche-Comté a lancé une enquête auprès des couturières professionnelles de Côte-d’Or. Le but : recenser toutes celles aptes à fabriquer des masques de protection aux normes. Voici la liste et le site internet pour postuler.