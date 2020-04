Coronavirus : la MJC des Grésilles à Dijon imprime et livre les devoirs aux familles en difficulté

La belle initiative de la Maison des Jeunes et de la Culture (MJC) des Grésillesen plein quartier prioritaire de la ville de Dijon, bien que fermée depuis le début du confinement mi-mars, elle poursuit ses activités de lien social à destination de ses 4 000 usagers et de ses plus de 1 000 adhérents.

La MJC imprime les devoirs

Avec notamment cette aide pas négligeable : depuis deux semaines pour aider les familles les plus en difficulté la MJC imprime les devoirs que doivent réaliser les enfants pour l'école. Ensuite, trois de ses membres font une grande tournée pour les distribuer directement dans leurs boîtes aux lettres. La MJC a commencé à livrer quelques familles, elles sont aujourd'hui entre cinq et vingt familles chaque jour ! Une manière de garder le lien.

Des familles repérées par les animateurs du pôle jeunesse

Comment est née cette opération ? Caroline Meffe la directrice de la MJC des Grésilles. "En fait nous avons eu plusieurs demandes de familles qui ont été repérées par nos animateurs du pôle jeunesse. Ce sont des parents qui n'avaient pas d'outils informatiques ou de moyens pour imprimer les devoirs. Notre directeur-adjoint a décidé de les aider : il reçoit les documents envoyés par les familles sur son mel, il se rend ensuite à la MJC pour les imprimer. Et tous les matins il fait le facteur. Bien entendu il respecte les gestes barrières, utilise du gel hydroalcoolique. Il dépose les devoirs dans les boîtes aux lettres, sonne, fait coucou de loin puis il s'en va !"

Quentin Fernandes directeur adjoint de la MJC des Grésilles © Radio France - Thomas Nougaillon

Quentin, livreur au grand coeur

Le directeur-adjoint de la MJC c'est Quentin Fernandes, 42 ans. Lui qui a toujours vécu dans des quartiers classés prioritaires de la ville prend son rôle très au sérieux. "Nous sommes trois à faire ces livraisons. Il y a des gens qui n'ont pas d'imprimantes, d'autres qui n'ont pas d'ordinateurs."

"Mon cadeau ? Voir les gens sourire."

Quentin loue le comportement des habitants du quartier. "En réalité il y a beaucoup plus de solidarité qu'on ne pourrait le penser. Je vois beaucoup de personnes du quartier, des gens qui eux aussi possèdent des imprimantes et qui impriment pour les autres. Dans les quartiers populaires comme les nôtres on ne nous apprend pas à vivre ensemble. En fait on vit ensemble déjà depuis longtemps, on s'est toujours entraidé !" Quentin continuera tant qu'il le pourra. "Mon cadeau ? C'est de voir les gens sourire" dit-il.

Le Centre Multimédia va lui aussi imprimer les devoirs

Et le Centre Multimédia de la Ville de Dijon qui se situe dans le bâtiment de la médiathèque Champollion va venir en soutien de cette initiative de la MJC des Grésilles dès ce lundi 6 avril 2020. Les habitants peuvent envoyer les devoirs par mels et les récupérer sur rendez-vous dans des enveloppes les mardis et vendredis de 15 heures à 17 heures. Pour des raisons de salubrité publique ces enveloppes seront placées sur un présentoir dans la cour du Centre Multimédia. Même dispositif pour la Maison Phare dans le quartier de la Fontaine-d'Ouche.

Les MJC mobilisées pour garder le lien social

Notez que les quatre autres MJC de la ville de Dijon proposent elles aussi ce genre de services vous pouvez vous adresser à elles directement pour connaître les modalités propres à chacune. Certaines proposent aussi par exemple de l'aide au devoir en ligne sur Whatsapp, FaceBook ou encore YouTube.