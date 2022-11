Côte-d'Or: la plateforme d'Amazon à Longvic bloquée par des militants d'Extinction Rébellion

Plus aucun véhicule n'entre ou ne sort. Ce samedi 26 novembre au matin , une soixantaine de membres du collectif Extinction Rébellion bloquent 3 entrées de la plateforme logistique d'Amazon de Longvic, au sud de l'agglomération dijonnaise.

ⓘ Publicité

Les manifestants dénoncent l'organisation du Black Friday et l'organisation commerciale du géant du commerce en ligne. Comme le proclament leurs banderoles, ils affirment que ces pratiques poussent au "consumérisme" et sont néfastes pour l'environnement et la société.

Certains manifestants se sont attachés aux grilles avec des colliers de serrage, et veulent bloquer le passage jusqu'à 17h "voir plus longtemps si nécessaire" affirment-ils. A la mi journé, cette mobilisation se poursuit dans le calme. Des salariés d'Amazon sont venus discuter avec les manifestants. Une seule de voiture de police se trouve pour l'instant sur place. La direction du site serait actuellement réunie dans le bâtiment.

Un des points passage occupé à la mi-journée © Radio France - Charlotte Schuhmacher

"Nous prenons notre rôle et notre impact au serieux" -Amazon

"Certains groupes se servent d’Amazon pour défendre des points de vue idéologiques qui leur appartiennent. Bien que nous ne prétendions être parfaits dans aucun domaine, en regardant objectivement ce que nous faisons, vous constaterez que nous prenons notre rôle et notre impact très au sérieux. Nous jouons un rôle majeur pour lutter contre le changement climatique dans le cadre du Climate Pledge , qui vise un bilan carbone net nul pour toutes nos activités dès 2040" affirme le géant du e-commerce dans un communiqué adressé aux médias.

"Nous investissons de façon considérable dans notre environnement de travail, et agissons pour offrir des salaires compétitifs et des avantages sociaux attractifs, tout en introduisant de nouvelles façons d'assurer la sécurité et la santé de nos salariés dans notre réseau logistique, pour n’en citer que quelques-uns. Et nous invitons chacun à faire une visite d’un de nos sites pour s’en rendre compte par soi-même. "

La plateforme d'Amazon de Longvic a ouvert en début d'année. Avant l'été elle employait 34 personnes avec l'objectif d'une cinquantaine de salariés fin 2022.