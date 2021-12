Côte-d'Or : La Saint Sylvestre profite aux hôtels 5 étoiles et aux Gites de France

On l'a bien compris, ce 31 décembre, on ira pas danser en boite de nuit, du coup certains d'entres nous cassent leur tirelire pour aller réveillonner dans un établissement de luxe. Le Cep et le Cèdre , les deux hôtels 5 étoiles de Beaune affichent tous les deux complets. C'est le cas aussi pour le Grand Hôtel La Cloche, à Dijon. Les 88 chambres de ce palace sont ce soir toutes occupées et le restaurant de l'hôtel affiche aussi complet.

Dans ce contexte morose, tout cela donne le sourire à Antoine Muñoz le directeur de l'établissement. "Cette soirée au restaurant est complète depuis deux semaines, et les réservations de l'hôtel sont aussi quasiment bouclées depuis 15 jours. C'est une clientèle qui vient de la région parisienne et des départements limitrophes et qui est clairement là pour se faire plaisir. Après une activité assez faible en 2020, on a retrouvé depuis cet été une fréquentation similaire à celle que nous connaissions avant la crise Covid. C'est encourageant !"

Antoine Muñoz dirige un effectif de 70 personnes au Grand Hôtel de la Cloche, à Dijon © Radio France - Olivier Estran

Pianiste et carillons

A Beaune, Le Cep et Le Cèdre , les deux hôtels 5 étoiles de la ville affichent également tous les deux complets. "Ah oui, je vous confirme que c'est une grosse journée. On attaque avec 80 couverts au petit-déjeuner déjà" explique Lucie Brindjonc, la directrice du Cèdre. "Ensuite, il y'a toutes les arrivées pour le 31. Nos 40 chambres sont réservées. On va essayer d'avoir un accueil spéciale pour ces personnes qui viennent réveillonner chez nous. Nous avons un menu unique en 7 étapes avec carpaccio de Saint-Jacques, foie gras poêlé, du bar, du chapon.. Nous sommes un restaurant gastronomique alors évidemment pas de grosse fête, mais nous avons un pianiste qui nous accompagne toute la soirée. A minuit, on a composé un petit enregistrement avec des carillons pour souhaiter la bonne année en plusieurs langues ! On aura 60 tables contre 45 habituellement avec une clientèle qui vient aussi de Beaune ou de Dijon."

Faire la fête en famille ou entre amis, sans obligation de pass sanitaire

De leur côté , les Gites de France de Côte-d'Or affichent pour ce 31 décembre un taux de réservation de 60 %. Plus d'une maison de charme sur deux est louée et c'est un taux d'activité supérieur au réveillon du 31 décembre 2019 ou 2018. Simon Debord le directeur du réseau Gites de France en Côte d'Or est très satisfait , et il a une petite explication : "Les gîtes les plus demandés sont les grandes maison où l'on peut se retrouver à une quinzaine de personnes, autour d'une grande table et d'un feu de cheminée. Les clients se tournent vers la formule des gîtes car on reste entre soi, sans l'exigence du pass sanitaire, et sans croiser d'autres personnes. Si on s'est fait tester avant, on est sûrs que l'on peut se retrouver en toute sécurité. Voila ce qui explique le succès de cette année."