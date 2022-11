Côte-d'Or : la SNCF vend son ancienne gare de Châtillon-sur-Seine

Le Lundi 14 novembre, la vieille bâtisse fermée depuis plusieurs décennies et qui ne voit plus passer que les trains de frêt sera vendue aux enchères ! L'annonce est parue sur le site " AgoraStore " qui se présente comme le "n°1 de la vente aux enchères des biens d’occasion des collectivités, organismes publics et des grandes entreprises". En ligne on peut voir des photos de la gare et sa description : "491 mètres carrés à rénover intégralement" et le vendeur c'est "SNCF Immobilier". Mise à prix de la gare de Châtillon-sur-Seine : 36 mille euros.

Le bâtiment vanté comme un "bien d'exception"

C'est un "bien d'exception avec une bonne accessibilité à proximité immédiate du centre-ville" peut-on lire sur l'annonce parue sur "AgoraStore". A vendre donc, le bâtiment de la gare avec, en rez-de-chaussée, le hall voyageur, les bureaux et à l'étage des logements pour 375 mètres carrés. Mais la transaction comprend également une maison d'habitation de 116 mètres carrés accessible par le sud de la parcelle précise encore l'annonce. Dans cette même annonce, on peut lire que l'ensemble de la bâtisse est reliée au tout à l'égout.

Des restrictions imposées aux acheteurs

Attention car les projets de boîtes de nuits, les bâtiments commerciaux dont l’activité est liée à la vente d’alimentation de plus de 300 m² sont interdits. Sont autorisées en revanche les commerces dont l’emprise au sol du bâtiment fait moins de 200 m², les logements, hébergements, bureaux ou activités de services.

Par ailleurs si vous envisagez des travaux il vous faudra l'avis de l'architecte des bâtiments de France le bâtiment étant classé monument historique. Mise à prix. 36 000 €.

Des regrets pour le président du Pays Chatillonnais

Cela fait une dizaine d'années déjà que la SNCF veut vendre cette gare assure Jérémie Brigand, le président de la communauté de communes du Pays Châtillonnais. Jérémie Brigand, dit toutefois "regretter que l'Etat ne la remette pas en fonction surtout à l'heure où l'on parle de décarbonation, de transports en commun, et de suppression des véhicules thermiques". Cette gare est régulièrement mise en vente depuis 15 ans assure-t-il encore. "La ville de Châtillon avait fait des propositions d'achats qui n'ont jamais abouti. 15 ans après la SNCF qui en attendait des fortunes, s'en sépare à un prix dérisoire".