Côte-d'Or : la ville de Beaune commence la distribution de 800 masques ce jeudi matin

Pour faire face à l'épidémie du coronavirus et préparer le déconfinement, la ville de Beaune a commencé la distribution des masques à la population ce jeudi 7 mai au matin.

800 masques distribués ce jeudi matin

Ce jeudi matin, la ville de Beaune a distribué 800 aux habitants. La mairie assure qu'elle enverra le reste des masques dans les prochains jours directement aux domiciles des personnes à mobilité réduite ou qui ne peuvent pas se déplacer. Au total, 500 masques supplémentaires seront distribués.

Poursuite de la distribution lundi et mardi

La distribution continuera de manière plus large en direction de la population, lundi et mardi prochains de 10h à midi, dans les espaces beaunois Blanches-Fleurs et Saint-Jacques et toujours au Parking Lorraine.

Enfin, la ville distribuera sa commande de masques lavables.