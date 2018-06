Talant, France

Son sacrifice avait ému toute la France lors de la prise d'otages sanglante dans le Super U de Trèbes près de Carcassonne par Radouane Lakdim, le geste héroïque du Colonel Arnaud Beltrame inspire depuis de nombreux hommages dans de multiples communes du pays. Elles sont des dizaines désormais à avoir décidé d’apposer son nom, ici à une rue, là à une place et même parfois à une école. En Côte-d'Or, la ville de Talant, dans l'agglomération dijonnaise, a décidé de baptiser un jardin. Ce choix était proposé au vote des conseillers municipaux ce jeudi 19 juin.

Le square qui portera bientôt le nom du Colonel Arnaud Beltrame - Google

Cette idée de donner le nom de ce héros de la république à un jardin a été proposé au Maire de Talant, Gilbert Menu, par un conseiller municipal, qui, comme beaucoup de talantais s'est ému du sacrifice du gendarme. L'élu a trouvé cette proposition tout à fait opportune et a donc décidé d'y donner suite. Restait à trouver l'endroit. Et celui retenu est d'ailleurs pour le moins plutôt bien situé, puisqu'il se trouve entre la rue de la Libération et le boulevard Maréchal Leclerc, pour un hommage à un militaire, on ne pouvait presque pas mieux trouver. De plus, ce jardin n'avait jusqu'à présent pas encore de nom. Il portera donc celui du Colonel Arnaud Beltrame à compter du 13 juillet, date de l'inauguration. Sa veuve est évidemment invitée mais vu les nombreuses sollicitations partout en France, il n'y a peu de chance qu'elle y participe. En revanche, la gendarmerie sera représentée par le général Olivier Kim, commandant de la gendarmerie en Bourgogne-Franche-Comté.