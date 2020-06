Côte-d'Or : le destin du champion automobile Jean-Claude Justice dans un livre

Paul Journet et Didier Justice, deux des co-auteurs du livre à paraître au sujet de Jean-Claude Justice, champion automobile et cascadeur Dijonnais.

La côte d'Urcy résonne encore de ses exploits et du bruit de son moteur ! Un livre-hommage à Jean-Claude Justice sortira au mois d'octobre prochain. Jean-Claude Justice c'est ce célèbre coureur automobile et cascadeur côte-d'orien qui a tourné dans des films comme "James Bond", "l'Aile ou la cuisse", "Flic ou voyou" ou encore "Ronin" côtoyant et sympathisant parfois avec des stars comme Louis de Funès, Jean-Paul Belmondo, Alain Delon, Johnny Hallyday ou encore Jean-Louis Trintignant et Christophe.

Jean-Claude Justice et Johnny Halliday

Mort à 49 ans

Il est mort à 49 ans dans un accident de la circulation dans sa commune de Plombières-lès-Dijon où il exerçait la profession de mécanicien au sein du garage Chauvin en 1999. Une voiture lui a coupé la route alors qu'il conduisait une moto à la révision. C'est parce qu'il subsiste très peu de traces des exploits de Jean-Claude Justice que ses amis et son frère ont décidé d'écrire ce livre.

A l'intérieur on trouvera de nombreuses photos de ses cascades dans l'équipe de Rémy Julienne, de ses cinq participations aux 24 heures du Mans ou encore de ses cinq victoires lors des courses de côte d'Urcy chez nous en Côte-d'Or dont il était si fier.

Cascadeur mais avant-tout as du pilotage automobile

Jean-Claude Justice était un immense champion automobile

"Jean-Claude a participé à 150 tournages"

Son frère Didier Justice,participe à l'écriture de ce livre. Il explique comment Jean-Claude a débuté au cinéma au contact de son mentor Rémy Julienne : "Ils se sont connus sur le circuit de Magny-Cours, mon frère lui a appris à repérer les trajectoires de ce circuit qu'il ne connaissait pas. Rémy lui a proposé de prendre part au tournage d'un film au Canada, c'est comme ça que tout a commencé, Jean-Claude a ensuite participé à 150 tournages."



"Je ne connais pas d'autres lascars capables de faire ce qu'il a fait", Rémy Julienne

Rémy Julienne se souvient de ce garçon très sympathique et sans peur. "Je ne connais pas d'autres lascars capables de faire ce qu'il a fait. Dans ce livre on découvrira des choses qu'il a réalisées et qui sont infaisables par un humain", se souvient admiratif le "casse-cou" du cinéma Français.

La couverture du livre qui paraîtra mi-octobre contient des témoignages de Rémy Julienne

Rémy Julienne et Paul Journet ont expliqué qui était Jean-Claude Justice à notre reporter

Le livre sera présenté mi-octobre à Fontaine-lès-Dijon

Le livre "Jean-Claude Justice, pilote automobile et cascadeur" devrait contenir 240 pages. Signé par son frère Didier Justice, Michel Lagrèze et Paul Journet, il sortira à compte d'auteur début octobre 2020. Une séance de dédicaces en présence de Rémy Julienne, 90 ans aujourd'hui, est d'ores et déjà programmée dans la galerie marchande du Casino de Fontaine-lès-Dijon.