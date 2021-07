Côte d'Or : le doggy-bag écologique et obligatoire séduit les clients et les restaurateurs

Depuis le 1er juillet, les restaurants doivent proposer de ramener les plats chez soi, dans des contenants recyclables et réutilisables. À Dijon, les clients et les restaurateurs se montrent sensibles à l'environnement. Ils sont favorables à cette obligation gouvernementale et comptent l'adopter.

Regardez bien le restant de votre burger, de vos pâtes ou de votre salade : ils sont maintenant dans une boîte recyclable ou réutilisable. Depuis jeudi 1er juillet, il est obligatoire pour les restaurants de proposer des contenants respectueux de l'environnement. La mesure fait partie de la loi contre le gaspillage alimentaire. À Dijon, comme partout ailleurs en France, restaurateurs et clients sont prêts. Ils accueillent bien cette obligation gouvernementale. Tous estiment qu'elle peut avoir un impact sur l'environnement.

Adaptation progressive

À Dijon, le restaurant "La Menuiserie" a pris les devants. En novembre, cela fera trois ans qu'ils ont ouvert et autant de temps qu'ils se sont mis aux récipients écologiques. Ils ont conclu un partenariat avec le fabricant de verres Pyrex. "Nous proposons à nos clients des plats à emporter, mais aussi la possibilité de rapporter les repas qu'ils n'ont pas pu terminer. On le propose systématiquement quand une assiette n'est pas finie. Ça se fait dans des récipients en verre qui coûtent 8 euros. Les clients retrouvent leur argent, quand ils viennent nous rendre la boîte", explique Alix, serveuse de l'établissement. Le restaurant favorise une approche bio et respectueuse de l'environnement. Ils favorisent le bio, et l'approvisionnement en produits locaux, grâce aux circuits courts. Une approche qu'assume totalement l'entreprise. "C'est dans l'esprit de l'équipe d'être engagés dans les problématiques écologiques. Le choix de ce verre, c'est parce qu'il est fabriqué en France et qu'il ne s'agit pas de contenu jetable à proprement dit", se justifie la serveuse.

Au restaurant "Version Latine", on peut ramener à la maison le plat de pâtes non terminé, dans un carton recyclable © Radio France - Toky Nirhy-Lanto

Quelques rues plus loin, les autres restaurants sont aussi adeptes du "doggy bag". C'est le cas par exemple à Version Latine, en face des halles de Dijon. Au menu : pizzas, pâtes et autres spécialités italiennes, qu'il est possible de ramener chez soi. L'obligation gouvernementale ?Il pense que ça aurait dû être en place depuis un moment. "Ça fait longtemps que ça devrait être obligatoire, on le propose dans notre restaurant depuis une douzaine d'années, sur les plats et les bouteilles de vin. Les clients viennent au restaurant : ça représente quand même un budget. C'est pratique aussi car on peut réchauffer son plat à la maison. On le fait pour la nourriture, on le fait par exemple pour les étudiants. Ils ne mangent pas forcément beaucoup, mais s'ils peuvent réutiliser un plat et avoir un repas supplémentaire, c'est toujours intéressant pour eux", estime André, gérant de la pizzeria. Ici encore, les serveurs proposent automatiquement de rapporter les restes de son repas, quand c'est le cas. "C'est dans une logique de lutter contre les pertes", ajoute le restaurateur.

À Dijon, le restaurant "Les 3 Bures" s'est aussi mis au "doggy bag" dès son ouverture, en 2018. © Radio France - Toky Nirhy-Lanto

Une approche que partage son confrère Sébastien, 100 mètres plus loin. Changement d'ambiance : aux 3 Bures, se succèdent les planches de charcuteries, les entrecôtes ou encore les burgers. Depuis qu'il a ouvert, en 2014, le restaurateur offrait déjà cette possibilité. À une nuance près : les récipients qu'il utilisait ne sont pas encore aux normes écologiques. "Je ne savais pas qu'il y avait cette nouvelle règle, mais je vais m'y mettre sans problème", nous indique le dirigeant du restaurant.

Les clients prêts au doggy-bag écologique

Côté clients, sans surprise, la nouvelle règle est bien accueillie. C'est le cas par exemple pour Nicolas. Cet agent de la SNCF mange souvent au restaurant. L'homme de 40 ans attendait cette disposition : "il m'arrive quelques fois de ramener les restants de mon repas chez moi. L'écologie m'importe, alors pouvoir transporter ces restes dans des doggy-bag écologiques, c'est une bonne chose. J'adhère totalement au principe".

Même chose pour Alban, 21 ans : "Je suis un gros mangeur, mais j'ai vu que ça se faisait pas mal. Si jamais je n'ai plus faim, ça m'arrive d'y recourir. Je suis favorable à ça : c'est bien pour l'environnement et pour la nourriture. Ça permet de ne pas jeter des kilos de nourriture, de faire des économies".

D'autres ne sont pas forcément adeptes du doggy-bag : pour autant, ils estiment que cette règle est une avancée. "Jusqu'à présent, je n'ai pas demandé à ramener la fin de mon repas chez moi, car je prenais juste ce qu'il faut. Après, ça m'intéresserait de ramener de temps à autre, surtout que c'est important à l'heure actuelle. Ça permet de produire moins de déchets", juge Anne-Marie, retraitée de 68 ans. En France, il existe près de 200.000 restaurants, soit autant d'établissements concernés par cette nouvelle mesure.