Côte-d'Or : le Lab'Aux, un tiers-lieu de partage de connaissances et de lien social à Semur-en-Auxois

Le Lab'Aux se présente comme un laboratoire d’expérimentation, un atelier participatif de bidouille, d’apprentissage et d’échange, un lieu de travail collaboratif. Sa philosophie, c'est de partager les connaissances autour de plusieurs thèmes et d'activités. L'association lance un appel à financement participatif sur la plateforme HelloAsso . Entretien avec Nicolas Belin son président.

Nicolas Belin, président de l'Assocation Lab'Aux à Semur-en-Auxois © Radio France - Stéphanie Perenon

France Bleu Bourgogne : Lab'Aux a été créée en 2016 sous la forme d'un Fablab. Vous nous rappelez ce que c'est et à qui ça s'adresse ?

Nicolas Belin : Un FabLab, ça s'adresse à tous. C'est un lieu où on peut créer, fabriquer ou inventer des choses et dans lequel on va trouver des moyens, des outils, des machines et des compétences aussi avec les gens qui le fréquentent et qui partagent leur savoir faire.

Vous êtes en train de changer de statut pour devenir un tiers-lieu ?

Au départ, on est parti de l'activité FabLab et comme on a été rejoint par des personnes qui voulaient développer de nouvelles activités comme l'atelier vélo, l'espace de bureau partagé, on a également une ludothèque en réemploi et puis, tout récemment, un atelier autour du Lego. On a donc décidé de sortir de l'appellation FabLab puisque ça ne correspondait plus vraiment à ce qu'on faisait, et de se mettre sous une appellation de tiers lieu. Et nous, on accollé "tiers lieu du faire ensemble". Notre particularité, c'est de faire des choses avec les gens et le tiers lieu étant le troisième endroit où on a de la vie sociale, qui n'est pas le travail, ni la maison.

Ça veut dire que c'est vraiment un lieu pour créer du lien social, pour se retrouver, pour faire des choses ensemble ?

Exactement. C'est un lieu d'entraide et de partage autour de toutes ces activités.

De quoi vous avez besoin? Ce financement participatif, il doit servir à financer quoi ?

Aujourd'hui, on est équipé beaucoup avec de la récupération, de la réparation et on lance donc ce financement pour réaliser un investissement, pour équiper plus sérieusement et professionnellement la partie FabLab, mais aussi créer un nouvel atelier autour des thématiques du bois, du métal et de la forge.

Qu'est ce que cherchent les gens qui viennent vous voir et qui participent à ces activités ?

En fait, ils viennent chercher du lien, un coup de main, souvent sur un projet, quelque chose qu'ils veulent faire, qu'ils veulent réaliser mais aussi des outils et des machines. On n'a pas tous une imprimante 3D à la maison ou de quoi faire de l'électronique de manière professionnelle. Donc ça, ce sont des choses qu'on peut trouver dans un FabLab.

Ça veut dire que les gens qui transmettent ces connaissances sont vous, moi, des gens qui viennent partager ce qu'ils savent faire ?

C'est exactement ça. C'est un peu l'auberge espagnole des compétences où on va retrouver quelqu'un qui connaît bien l'électronique. On a besoin d'un petit coup de main sur ce sujet là. On peut aussi demander de l'aide à quelqu'un qui travaille bien le bois, on peut lui demander des conseils, et cetera.

Par exemple cet atelier Lego, il va se passer quoi ?

Il concerne des gens qui veulent faire de la construction autour de créations uniques, sans outils, mais aussi apprendre des nouvelles techniques de construction en autonomie ou en groupe. Et de la reproduction aussi un peu. On voudrait faire de la reproduction de monuments locaux sur Semur-en-Auxois, mais c'est encore un secret, il ne faut pas le dire.

Vous avez besoin de quelle somme avec ce financement participatif ?

On cherche 6 .000 € sur le financement participatif et aujourd'hui, on est un tout petit peu au dessus de 2 .000 €. Il reste deux semaines pour atteindre cette somme.

