EN IMAGES - Côte-d'Or : la météo pluvieuse n'arrange pas les affaires des jardiniers amateurs

Pluie, fraicheur et absence de soleil, n'en jetez plus : la météo de ce mois de juillet en Côte-d'Or a été terrible voire pourrie n'ayons pas peur des mots. C'est même l'un des pires mois de juillet de ces vingt dernières années confirme Météo France. Beaucoup de pluie donc qui n'arrange pas les affaires des jardiniers amateurs comme à Longvic. Car ça pousse mais tout est un peu en retard et ce n'est pas à cause du manque d'eau pour une fois, explique André, l'un des jardiniers, "l'année passé c'était la canicule cette année, on a trop d'eau !" Il a relevé 12 millimètres d'eau tombée en une nuit, "c'est l'équivalent de quatre arrosages donc c'est énorme, ça nous évite d'arroser mais c'est le seul avantage" dit-il dans un sourire.

Stéphanie Perenon s'est rendue dans un jardin ouvrier de Longvic où tout pousse mais avec du retard Copier

Beaucoup de vert dans ce beau jardin ouvrier de Longvic mais pas encore (ou très peu) de tomates mûres. © Radio France - Stéphanie Perenon

Du retard sur toutes les cultures

Manuel a pourtant connu d'autres étés difficiles, lui qui cultive des parcelles depuis 1979 ici, mais cette année, c'est vraiment particulier, "les haricots sont montés très hauts et ont du mal à arriver à terme, pareil pour les pommes de terre et surtout les tomates ne mûrissent pas ou jaunissent. L'année passée on mangeait des tomates depuis début juillet et cette année on commence à peine."

Malgré ce temps, ça pousse mais pas toujours comme ça devrait, jardin ouvrier ici à Longvic, août 2021. © Radio France - Stéphanie Perenon

La solution, rester philosophe et patient

Mais les deux amis jardiniers gardent le sourire car "ça pousse quand même" poursuit André, qui fait la visite du jardin, "ici on a des carottes, des panais, des betteraves, des courgettes, des patates douces des christophines". Mais c'est vrai que côté maturité, c'est un peu la catastrophe reconnait le jardinier amateur, "on attendra pour les tomates et si le soleil ne vient pas on fera des confitures ou des chutneys." Mais il a bon espoir car les prévisions annoncent le retour du soleil après le 15 août, "en jardinage on ne peut rien faire contre la nature mais on fera avec, l'espérance fait vivre." Et une bonne dose d'humour aussi, à l'image de Manuel, qui espère "que ce sera avant les gelées!"