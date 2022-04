La nouvelle éco - Le muguet, porte bonheur des fleuristes de Côte-d'Or

Et vous, est-ce que vous avez prévu d'offrir un petit brin de muguet ce weekend aux gens que vous aimez ? Les 90 fleuristes de Côte-d'Or comptent sur nous. Ils prevoient deux à trois fois plus de monde dans leurs boutiques d'ici dimanche.

Il y a les roses de la Saint Valentin et le muguet du 1er mai. Les petites clochettes blanches et délicatement parfumées sont dans toutes les vitrines.

"Cette tradition reste un rendez-vous commercial important pour nous" assure Gilles Sonnet, président de la chambre syndicale des fleuristes de Côte-d'Or qui tient une boutique à Fontaine-les-Dijon. "D'ici dimanche , on s'attend à voir deux à trois fois plus de monde que d'habitude dans nos magasins.'

"Pour ma part, j'ai commande 1.600 brins de muguet que je compte vendre 2 euros le brin, ce qui correspond au prix que l'on constate au niveau national. On a bien sur une fourchette de prix plus large, car on peut intégrer le muguet dans des compositions. Notre muguet vient de Saône-et-Loire et on peut aussi le vendre en pot avec ses racines. On appelle cela une tontine. Dans ce cas là ça se vend 10 à 15 euros. Les clients viennent pour un panier moyen de 35 à 40 euros pour de belles créations."

Gilles Sonnet et son équipe © Radio France - Olivier Estran

Ouverts le dimanche

"Evidemment, nous serons ouverts dimanche jusqu'à 13 heures, afin de tout vendre. Ce jour-là, on a toutes sortes de clients car on achète pour offrir à ceux que l'on aime."

"Moi j'ai prévu de vendre une trentaine de pots" détaille Isabelle Vial, dont le magasin "Un jardin en ville" porte justement comme symbole sur son enseigne un brin de muguet. "Je prévois de vendre le brin de muguet entre 1,50 et 2 euros, et pour les pots que l'on peut replanter ce sera 15 euros. L'année dernière j'en avais manqué. J'espère qu'en ce temps de congés scolaire, les gens seront au rendez-vous."

Isabelle Vial, fleuriste à Dijon a adopté le muguet comme symbole de sa boutique © Radio France - Olivier Estran

Le 1er mai tout le monde a le droit de vendre du muguet dans la rue. Mais attention , il s'agit d'une vente ambulante. Il est interdit d'installer un étal sur le trottoir et de vendre ses bouquets à moins de 100 mètres d'un fleuriste. On vous rappelle tous les détails dans cet article.