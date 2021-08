Côte-d'Or : dans les bars, le pass sanitaire fait débat auprès des "habitués"

Le pass sanitaire entre en vigueur lundi 9 août 2021 pour les bars et restaurants. Comment la mesure est-elle vécue en milieu rural, dans les établissements qui fonctionnent majoritairement avec une clientèle d'habitués ? Reportage au bar-tabac de Beire-le-Châtel, dans la campagne côte-d'orienne.

Pour boire un café en terrasse, un demi au comptoir ou pour manger un plat du jour en salle, à partir du lundi 9 août 2021, il faut montrer patte blanche - c'est-à-dire un pass sanitaire. Plus facile de demander son QR code à un inconnu qu'à une connaissance. Si tous les établissements ont leur clientèle d'habitués, à la ville ou à la campagne, vu que le brassage de population y est moindre, le dilemme risque de sa faire plus pressant pour les patrons en milieu rural. Illustration en Côte-d'Or à Beire-le-Châtel, 800 habitants environ, 30 minutes de route à l'est de Dijon. A la veille de son entrée en vigueur, le pass sanitaire occupe les esprits au Café de la place, installé le long de la route en face de l'église.

REPORTAGE - Au bar-tabac de Beire-le-Châtel, le pass sanitaire fait débat Copier

"Si je dis au Lulu de ne pas rentrer, il va me dire mon gars tu te fous de moi !"

Quelques touristes et des travailleurs de passage, mais la clientèle ici est principalement composée d'habitués. D'un côté, cela va faciliter la vie de Thierry, qui tient l'établissement depuis 20 ans. "C'est une petite commune, au niveau de la ruralité ce sera peut-être un peu plus facile qu'à la ville parce qu'on se connait tous, donc une fois qu'on les aura scanné une fois, ça sera bon", explique-t-il.

Mais que fera-t-il lorsqu'un habitué de longue date, un ami, ne l'aura pas, voire y sera opposé ? "Joker", répond le patron en riant. "Ce sera difficile de leur dire 'non tu ne rentres pas'. Si je dis au Lulu de ne pas rentrer, il va me dire mon gars tu te fous de moi !".