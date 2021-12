Cornavirus : le pass sanitaire s'invite sur les marchés de Noël en Côte-d'Or

Le pass sanitaire sera obligatoire pour accéder aux 50 chalets de Genlis. A Dijon, les commerçants qui servent à boire et à manger sont tenus de le réclamer si on consomme sur place. Conséquence: ils préfèrent enlever tables et tabourets, et on est priés de ne pas stationner devant les stands.

"Comme vous le voyez on a enlevé nos tables." Derrière son stand de bretzels et de vin chaud Bruno a préféré la solution radicale "La police est passée, elle nous a rappelé que l'on doit demander le pass sanitaire à nos clients s'ils consomment sur place. On a pas envie de supporter cette contrainte supplémentaire. C'est pas simple d'aller réclamer le pass à des gens qui sont là pour se promener. Alors, on fera sans nos mange-debout (des tables hautes sur lesquelles s'appuyer, ndlr), vous voyez, ils sont maintenant rangés derrière-moi."

"C'est sûr que ça ne va pas inciter les gens à flâner sur le marché de Noël. En semaine, c'est plutôt calme. Nous ce qui nous sauve, c'est d'être juste à côté du tram" complète ce commerçant installé près de la station Darcy.

"Ça ne va pas nous empêcher de manger sur place" -Charline et Charlotte, amatrices de churros"

Un peu plus loin, à deux pas de la Porte Guillaume, Charlotte et Charline dégustent des churros au sucre, debout , en battant de la semelle. "Franchement c'est un peu stupide, les commerçants sont contraints de retirer leurs tables, mais ça ne va pas empêcher les gens de rester à manger sur place et tenter de profiter de l'ambiance du marché" affirment les jeunes femmes. "On espère que ces mesures ne vont pas faire fuir les gens" explique Alexandre Muller le gérant de ce stand. "Pour compenser la baisse d'activité, je suis passé de 5 à 3 salariés. Et il faut pouvoir travailler pour tirer notre épingle du jeu. Rien que la location et l'emplacement du chalet me coûte 8.500 euros" rappelle ce commerçant habitué de l'évènement.

Plus de tables et de tabourets devant les chalets © Radio France - Olivier Estran

A Genlis, le pass devient obligatoire

Si vous allez profiter ce weekend du plus grand marché de Noël de Côte-d'Or, n'oubliez pas votre pass sanitaire. A partir de vendredi 12 décembre à 18H, il sera obligatoire pour accéder aux 50 chalets de Genlis. "On a choisi d'appliquer cette solution pour être certains de pouvoir rester ouverts jusqu'au 2 janvier" précise Jean-Bernard Jacques, organisateur de l'évènement. "Contrairement à Dijon où tout se tient dans la rue, nous on peut facilement contrôler nos deux passages d'entrées. Ce qui permet de pouvoir continuer à manger sur place. En revanche cela demande d'embaucher au moins 4 personnes supplémentaires pour filtrer les entrées sur un weekend. On le déplore , mais on a guère le choix. Ca reste quand même aberrant alors que le gouvernement ne réclame aucune mesure supplémentaire aux grandes surfaces ou aux grands magasins où tout le monde va se précipiter à l'approche des fêtes."

Jean-Bernard Jacques "le marché de Genlis reste et restera ouvert !" © Radio France - Olivier Estran

Annulation en cascade pour les traiteurs

Eviter les attroupements, les grands repas : la consigne lancée par le gouvernement pèse déjà lourd pour les traiteurs qui voient leurs commandes s'annuler les unes après les autres "J'ai déjà deux grands repas d'associations et de fêtes de fin d'année qui n'auront pas lieu" déplore Gerald Bourgeot , traiteur à Genlis. "C'est un coup dur, alors que ces commandes de grands repas représentent les trois-quarts de notre chiffre d'affaire du mois de décembre. Tout cela après une période déjà difficile : cette année, on n'a par exemple fait qu'un seul mariage."

Un constat partagé par le Medef de Côte-d'Or. Le syndicat des patrons assure que les repas de fin d'année représentent 20% du chiffre d'affaires annuel des traiteurs. "Nous sommes 5 salariés" précise Gerald Bourgeot. "Pour passer ce mauvais cap, il nous reste la vente à emporter et notre boutique. J'invite vraiment nos clients à passer par notre site internet et venir retirer leurs commandes chez nous pour des fêtes en petit comité" demande ce traiteur de Genlis.