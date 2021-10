Côte-d'Or : le Planning familial accueille sur rendez-vous à Longvic depuis la rentrée

On vous l'avait déjà annoncé sur les ondes de France Bleu Bourgogne, le Planning familial est de retour en Côte d'Or à Longvic. Depuis la rentrée ses équipes accueillent le public du lundi au vendredi sur rendez vous.

Dans un premier temps, les permanences d’accueil se feront uniquement sur RDV, du lundi au vendredi, entre 10h et 12h et entre 14h et 16h. Mais il est possible d’appeler, d’envoyer un mail ou de passer par les réseaux sociaux pour s’informer et discuter. Des tests de grossesse, préservatifs, ainsi que des protections périodiques sont mis à disposition, et le public peut consulter librement tous les ouvrages du centre de ressources documentaires constitué par les bénévoles.