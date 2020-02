Côte-d'Or : le pont de Beurizot menace de s'effondrer, un pont provisoire le remplace

Côte-d'Or, France

Ce matin-là, quelques curieux sont venus observer les grues et les marteaux piqueur s'activer. À 50 km de Dijon, dans la petite commune de Beurizot, le pont au dessus du ruisseau risque de s'effondrer. La mairie a installé un pont provisoire, jeudi, en attendant la construction du pont définitif à l'automne prochain.

Le pont provisoire doit être praticable dès lundi prochain © Radio France - Lou Bourdy

Des habitants un peu bloqués de l'autre côté

Depuis cet hiver, le vieux pont est interdit aux poids-lourds. Impossible donc, pour les habitants de la rue Amont, de se faire livrer en bois et en fioul. "On s'est organisé, explique une habitante. Une dame n'avait plus de fioul, alors mon fils lui a livré une cuve directement chez elle." Pour le ramassage des poubelles, les riverains devaient rapporter chaque soir leurs déchets de l'autre côté du pont, à pieds.

Même problème pour les agriculteurs. "Pour soigner une bête, il a fallu faire plusieurs aller-retours en voiture, avec des remorques, comme les camions n'ont pas le droit de passer", témoigne une voisine.

Les travaux se sont terminés en fin de journée jeudi - Emilie Jeannin

250 000 € de budget

Le pont provisoire est installé juste à coté de l'ancien. Les travaux coûter très cher à cette petite commune : 250 000€ au total selon la maire, Christine Bosselet, qui voulait s'assurer de la sécurité des riverains. L'Etat s'engage à financer à 70% le chantier. "Mais il reste 30% à payer de la part de la commune, explique Faustine Cadiou, conseillère municipale. On a du emprunter à la banque sur 20 ans."

Le pont provisoire doit être praticable dès lundi prochain. Les travaux du pont définitif commenceront l'été prochain.