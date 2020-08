Cote-d'Or: le port du masque obligatoire dans les rues de Dijon et Semur-en-Auxois

On va devoir visiter Dijon le masque sur le nez

Cette fois-ci , plus la peine de se poser la question. La préfecture de Cote-d'Or a décidé en accord avec l'Agence Régionale de Santé de rendre le port du masque obligatoire dans nos zones les plus fréquentées.

Ainsi qu’à compter du 15 août, jusqu’au 15 septembre, le port du masque est impératif dans le centre ville piétonnier de Dijon, y compris l’esplanade de la gare et l’avenue Foch, de même que sur les marchés des communes de Dijon, Chenôve, Talant, Longvic, Quetigny ainsi que dans le centre historique de Semur-en-Auxois.

Les rues concernées à Dijon

- Esplanade de la gare, - Avenue Foch, - Place Darcy, - Rue de la Liberté, - Rue la Poste, - Place Grangier, - Rue Mably, - Rue du Château, - Rue des Godrans, - Rue Bannelier, - Rue Odebert, - Rue Claude Ramey, - Rue Quentin, - Place Notre-Dame, - Rue Musette, - Rue de la Chouette, Rue du Rabot, - Rue Verrerie (du square des Ducs jusqu’au n°25), - Rue Jeannin (du n°1 au n°7), - Rue des Forges, - Place François Rude, - Rue Stéphen Liégeard, - Place de la Libération, - Rue Vauban, - Place Saint-Fiacre, - Rue Amiral Roussin (du n°19 au n°49), - Rue Charrue, - Place Jean Macé, - Rue Berbisey (du n°1 jusqu’à l’angle de la rue Brulard et de la rue Berbisey), - Rue du Bourg, - Rue Dauphine, - Rue Piron, - Place Bossuet, - Rue Bossuet, - Rue du Chapeau rouge.

Sur les marchés aussi..

- marché des grésilles : place Galilée, le jeudi de 8 h 00 à 13 h 00

- marché de la Fontaine d’Ouche : Place de la Fontaine d’Ouche, le mercredi de 7 h 30 à 13 h 00

- marché du port du Canal : Esplanade du port du Canal le mercredi de 8 h 00 à 12 h 00

Chenove - avenue Henri Bazin le mercredi de 8 h 00 à 13 h 00

Longvic - rue Aristide-Briand et place du Général de Gaulle le dimanche de 8 h 00 à 13h 00

Talant - parking des cerisiers rue de la libération le vendredi de 7 h 30 à 12 h 00

Quétigny - place centrale, Roger REMOND le mercredi de 14 h 00 à 19 h 00, le dimanche de 8 h 00 à 13 h 00 et le samedi de 9 h 00 à 13 h 00

A Semur en Auxois aussi !

Pour les plus de 11 ans, le port du masque est obligatoire dans le centre historique de la ville

- rue Buffon, - place Notre Dame, - rue Fevret, - rue du vieux marché, - rue Notre Dame, - place de l’ancienne comédie, - début rue du Bourg Voisin, - début rue Jean Jacques Collenot, - rue voltaire, - rue du Rempart, - rue du Renaudot, - rue de la Fontaignotte, - square de la Mairie, - place Gaveau, - rue de la Liberté, - rue de l’ancienne comédie, - escalier de la Vierge, - rue du Rempart, - promenade du Rempart, - escalier du Fourneau - escalier de la Poterne, - rue des Vaux.

Sous peine d'amende

Et la préfecture est très claire: ceux ou celles qui refuseraient de se soumettre à cette règle sanitaire seront verbalisés

"Une amende prévue pour les contraventions de la 4è classe ; - en cas de récidive dans les 15 jours, une amende de 5è classe ; - en cas de violation à plus de trois reprises dans un délai de trente jours, six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende ainsi que de la peine complémentaire de travail d'intérêt général."