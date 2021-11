Côte-d'Or : Le Département met en garde contre un raccordement "gratuit" à la fibre optique

Le Conseil Départemental de la Côte-d'Or dénonce le démarchage d'une société qui n'est pas mandatée par ses services, et qui se targue de raccorder "gratuitement" les entreprises à la fibre optique.

Si vous êtes chef d'entreprise, vous avez peut-être déjà reçu un courrier de "L'Association française pour le déploiement de la fibre" qui vous propose un raccordement gratuit à la fibre optique. Ce n'est pas du gout du département de la Côte d'Or qui dénonce une arnaque.

"L’entreprise « Association française pour le déploiement de la fibre » a récemment envoyé des courriers proposant de raccorder gratuitement des entreprises du territoire à un accès haut débit ou très haut débit, pour une mise aux normes sans frais, changement d’opérateur ni paiement nécessaires. Il s’agit d’une pratique frauduleuse" avertit le Conseil Départemental.

"Cette manœuvre est constitutive d’une action commerciale déloyale, susceptible de tromper la confiance des usagers contactés. Le Département a pris l’engagement de garantir une Côte-d’Or 100% connectée à la fibre optique fin 2022. Trois opérateurs sont ainsi chargés du déploiement de la fibre à domicile et à l’entreprise :

Orange dans la métropole dijonnaise (hors Corcelles-les-Monts et Flavignerot) ainsi que dans tout le périmètre de la Communauté d’Agglomération de Beaune Côte et Sud (soit 69 communes) ;

Altitude Fibre 21 (Coraï) dans 224 communes ;

Et le Conseil Départemental de la Côte-d’Or, qui investit 106 M€ sur le reste du territoire, dont de nombreux secteurs ruraux (405 communes).

Ce sont les Fournisseurs d’Accès Internet (FAI) nationaux (Bouygues Télécom, Free, SFR et Orange) ou dits locaux, utilisateurs des réseaux déployés, qui commercialisent les offres fibres auprès des particuliers et des entreprises. Ces derniers pourront ainsi choisir d’être raccordés au réseau fibre par le fournisseur d'accès de leur choix parmi la liste des operateurs présents sur le réseau.

Ainsi, nous invitons la population côte-d’orienne à la plus grande vigilance et à ne pas donner suite à ces courriers et/ou appels. Pour tester votre éligibilité à la fibre et pour toute information supplémentaire sur le déploiement de la fibre en Côte-d’Or, rendez-vous sur le site http://www.thd.cotedor.fr" conclut le Conseil départemental