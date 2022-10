Côte-d'Or : le tarif des crématoriums bientôt revu à la hausse

Certains diront que c'est un comble, mais avec l'inflation et l'explosion des tarifs de l'énergie, même mourir va coûter plus cher. On ne compte que deux crématoriums en Côte-d'Or. Celui de Dijon qui est exploité par une société nationale, et celui de Semur-en-Auxois géré par une entreprise familiale. Ce n'est pas la même taille, mais tous les deux seront contraints en fin d'année d'augmenter leurs tarifs.

ⓘ Publicité

A Dijon, la société OGF promet que l'augmentation de ses tarifs ne sera pas supérieure à l'inflation. Il faut dire qu'elle a les épaules solides pour peser face aux fournisseurs de gaz car elle exploite 80 crématoriums en France et vient de renégocier ses contrats pour 2 ans.

OGF organise à Dijon 2.000 crémations par an. Cette année plus d'une famille sur deux (57%) a choisi ce mode de sépulture. Cette activité continue permet de maintenir les 3 fours à température et d'économiser ainsi de l'énergie. "Plus on a de crémations, et moins on est énergivore" observe Valerie Huet, directrice de projet chez OGF. "C'est le démarrage du four qui consomme le plus, la loi impose d'atteindre au minimum 650° C pour une crémation. A Dijon, nos équipements mettent beaucoup de temps à redescendre en température, on profite de cette inertie."

A Semur-en-Auxois l'entreprise familiale Girard organise 500 crémations par an et dirige ce qui serait le plus petit crématorium de France. Soulagement, cette famille n'a pas a renégocier ses tarifs de gaz cette année, mais s'inquiète pour l'entretien obligatoire, confié à des sous-traitants pour la filtration et la maintenance. Là aussi elle s'attend à une augmentation à hauteur de l'inflation. "Il y a un effet boule-de-neige" explique Loïc Girard-Becq, un des dirigeants . "Ce qui coûte plus cher en maintenance se retrouve forcément sur la note finale. On va faire le maximum pour limiter les surcoûts, car nous sommes le seul équipement de ce type sur le nord de la Côte-d'Or. Notre clientèle s'étend jusqu'à Avallon et Troyes, mais nous devons rester compétitifs. Chez nous, 40% des familles choisissent ce mode de sépulture."

Pour l'instant une crémation coûte 827 euros à Semur-en-Auxois, et entre 500 et 700 euros à Dijon selon les prestations proposées. Dans les deux cas, les nouveaux tarifs seront votés par les élus locaux (communauté d'agglomération pour Dijon et communauté de communes pour Semur en Auxois), car les crématoriums restent des équipements publics.