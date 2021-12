Côte-d'Or : le tunnel de la LINO fermé jusqu'à lundi

Aucune voiture ne circule sous le tunnel de la Lino à Talant. Et ce sera le cas encore tout ce week-end annonce la préfecture de la Côte-d'Or. L'ouvrage est fermé depuis jeudi déjà et ce n'est pas la faute de la neige qui est tombée ces dernières heures dans le département mais la faute plutôt à un problème informatique. Cela perturbe le système de fermeture automatique des barrières et aussi le système de ventilation du tunnel.

La reprise de la circulation ce lundi ?

La préfecture de la Côte d'Or indique sur Twitter que tout est mis en œuvre pour une reprise de la circulation ce lundi 13 décembre 2021.