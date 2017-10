Côte-d'Or : le village de Pouillenay dans l'Auxois prépare le téléthon

France Bleu vous l'annonçait il y a quelques semaines, le village de Pouillenay dans l'Auxois sera cette année village téléthon. Le lancement officiel s'effectue ce vendredi et avant première, nous vous dévoilons le programme. Le coordinateur du Téléthon en Côte-d'Or explique ce choix.

36.37. Vous connaissez sans doute par cœur ce numéro destiné chaque année à recevoir les promesses de dons dans le cadre du téléthon. Il se tiendra cette année les 8 et 9 décembre. En Côte-d'Or, le village de Pouillenay, situé dans l'Auxois, a été choisi pour être village téléthon.

Le coordinateur du téléthon dans le département, Christian Chaudouet explique que "chaque année, on essaie de faire un choix pour faire connaitre la Côte-d'Or car on s'est aperçu que ses habitants ne connaissent pas forcément tous les villages, et ça c'est important. Il y a d'autre part la motivation et le dynamisme de l'équipe en place au niveau du téléthon, et à Pouillenay, la quarantaine de bénévoles est dans le Top 10 de la Côte-d'Or. C'est une belle performance, un beau dynamisme et une belle équipe emmenée par Aurore Mercey!"

Qu'est ce qu'un village téléthon ?

Village téléthon signifie, pour la commune retenue, qu'elle fait l'objet d'un zoom et c'est depuis ce village qu'est lancé le téléthon pour toute la Côte-d'Or. Christian Chaudouet explique que "c'est un peu le village emblématique de tout le téléthon pour la Côte-d'Or. On y retrouve plus d'animations que d'ordinaire et c'est aussi un point de rassemblement pour un certain nombre d'élus, d'habitants, de citoyens et d'organisateurs dans le département."

En 2016, les différentes manifestations avaient permis de récolter 350 000 euros en Côte-d'Or. L'objectif est de faire aussi bien voir mieux. "On travaille pour ça chaque jour" reconnaît le coordinateur téléthon.

Le programme des manifestations

La dynamique installée par l'équipe de bénévoles autour de cette cause s’est amplifiée durant ces 10 ans. Aujourd’hui c’est une équipe sur- motivée qui propose le programme pour le téléthon 2017:

Les 25 et 26 novembre :

En partenariat avec le comité des fêtes de GRIGNON : weekend sportif sur plusieurs communes, venez courir, pédaler ou marcher. Le sport au service de la recherche.

Le 3 décembre :

HAUTEROCHE : à partir de 12h00, un repas proposé par les habitants, dans une ambiance conviviale, un excellent pot au feu sera servi à 100 personnes.

Le weekend du Téléthon:

vendredi 8 décembre :

POUILLENAY :

17h : ouverture du marché nocturne qui se déroule sur 2 jours.

18h : lancement des 36 heures Téléthon en présence des élus locaux, des médias, des représentants du téléthon départemental, des partenaires et des bénévoles.

Chants des enfants du RPI (Regroupement Pédagogique Intercommunal) et lâcher de lanternes.

Lancement du défi vélo sur 24h, avec « vélo smoothie ».

VENAREY les LAUMES :

Animation prévue au Pantographe, nouvelle salle de spectacle.

20h : représentation de la chorale du collège Alésia et de l’école primaire Debussy

21 h : soirée année 80/90, animée par le groupe « Replay ».

Samedi 9 décembre:

POUILLENAY :

10h : ouverture de la deuxième journée du marché de Noël ; présence des pompiers : formation DSA (Défibrillateur Semi-Automatique).

Balades en voitures historiques.

Après-midi : présence des « chouettes du cœur »

13h00 : départ de la rando quads (100 quads au départ)

13h30 : départ pour le parcours pédestre

VENAREY LES LAUMES :

Toute la journée :

Dans l’entrée du magasin super U :

- vente de brioches, de produits dérivés ;

- présence de voitures tunning ;

- dépistages visuels par OPTIC 2000.

FLAVIGNY sur OZERAIN :

- de 9h30 à 17h : baptêmes de voitures rallyes, avec des pilotes licenciés au volant. Sensations fortes assurées !!