Dijon, France

C'est un cri d'alarme. Une quarantaine d'associations de soutien aux migrants en Côte d'Or s'inquiètent du projet de loi "asile immigration", présenté ce mercredi en Conseil des ministres. Un texte "équilibré", selon le gouvernement. Un texte "beaucoup trop répressif", selon les associations.

"Un réel durcissement"

Dans un communiqué, elles dénoncent "des mesures qui vont dégrader la procédure d'asile" mais aussi "l'accompagnement social proposé par les associations". Ainsi, ce projet de loi compliquerait le travail des bénévoles. Un travail déjà "difficile au quotidien" déplore notamment l'association SOS Refoulement à Dijon.

Exemple avec Anissa. Membre de l'association, elle donne un coup de main administratif à ceux qui en ont besoin (pour un titre de séjour ou encore une demande d'asile). Elle assure qu'elle reçoit de plus en plus de bâtons dans les roues : "Je me suis heurté à un double refus alors que les personnes avaient tous les critères. Ces personnes vivent en France depuis cinq ans et demi. Les enfants sont à l'école depuis cinq ans. Et les parents parlent le français. Mais j'ai eu un refus !"

"On perçoit, même au guichet, un réel durcissement."

"Aider est devenu un délit"

Certaines associations parlent même de "criminalisation du bénévole". L'exemple le plus médiatique reste celui de Cédric Herrou, condamné à quatre mois de prison avec sursis pour aide à l'immigration clandestine. Le président de la Ligue des Droits de l'Homme à Dijon, Paul Garrigues, estime que "certaines formes d'aides sont désormais perçues comme un délit. Mais ces formes d'aide, on les assume."

"Nos agents ont été soupçonnés d'aider des gens dans un squat. Mais c'est toujours mieux que la rue ! D'autres ont été poursuivis pour avoir fait des attestations qui permettent (...) de déposer des dossiers en préfecture."

"Ces formes d'aides, on les assume" - Paul Garrigues, de la Ligue des Droits de l'Homme en Côte d'Or Copier

"C'est vrai que ça nous choque, la criminalisation des bénévoles. Mais la pire, c'est celle des gens qui sont dans la misère et qui se retrouvent à ne pas avoir le bon papier au bon moment."

Selon Paul Garrigues, la situation de ces personnes étrangères ne va pas s'améliorer avec le projet de loi du gouvernement. Au contraire. Dans son communiqué, le collectif de soutien aux demandeurs d'asiles et migrants de Côte d'Or dénonce notamment : "un projet qui développe à outrance les mesures de contrôles et de privation de liberté."