Côte-d'Or : Les bénévoles des Restos du cœur vous attendent à la sortie des supermarchés

Une pensée donc ce vendredi matin pour les 1.400 bénévoles des Restos du cœur en Côte-d'or, et les milliers d'autres partout en France. Ils entament trois jours de collecte à la sortie des caisses de 92 supermarchés dans le département, jusqu'à dimanche midi, et ils comptent sur nous, pour remplir leurs caddies, avec de quoi manger pour les bénéficiaires des restos, ils sont de plus en plus nombreux avec la crise. Le président des Restos en Côte-d'or Didier Bouillon détailler les produits les plus recherchés par l'association :

"On a besoin de produits alimentaires non périssables en petits conditionnement, des pâtes, du riz, des légumes secs, des confitures, etc. On a aussi besoin de produits pour bébé, car nous accueillons un certain nombre de familles, et puis des produits d'hygiène, c'est très important, savon, gel douche, serviettes hygiéniques, brosses à dents et dentifrice. On demande à nos bénévoles de mettre l'accent là-dessus cette année"

Précisons que l'on peut toujours faire des dons toute l'année en dehors de cette opération exceptionnlle, il y a un entrepôt à Dijon qui accepte les dons à tout moment.

Protocole sanitaire

Covid oblige, des consignes ont été données aux bénévoles pour respecter un protocole sanitaire strict : "les modalités peuvent être différentes selon les magasins", nuance Didier Bouillon, "par exemple des directrices et directeurs ont proposé à nos équipes de s'installer dehors, d'autres à l'intérieur, on a du gel, on a des masques, on fait attention. Les produits vont par ailleurs être stockés dans notre entrepôt à Dijon, et décontaminés pour les produits qui peuvent être plus fragiles."

Collecte importante pour les Restos du coeur 21

"Ces produits vont nous servir pour diversifier notre campagne d'été qui démarre le 15 mars, qui coure jusqu'à septembre. On va avoir les produits qu'on continue d'acheter, et puis le fruit de cette collecte, qui est importante, l'année dernière c'était 75 tonnes de produits récoltés, soit 20% de notre approvisionnement en Côte-d'Or", précise enfin le président des Restos dans le département.