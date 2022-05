Côte-d’Or : les céréales menacées par la vague de chaleur exceptionnelle et la sécheresse

Jusqu’à 30 degrés à l’ombre et très peu de pluie : voilà ce qui attend la Bourgogne en mai. En Côte-d’Or, le temps s’annonce chaud et sec. Ce qui inquiète les producteurs de céréales : la vague de chaleur entraîne aussi une sécheresse. Peu d’eau sur les terrains, cela menace les récoltes à venir.

À Verrey-sous-Salmaise (Côte-d'Or), Antoine Carré, 34 ans, est à la tête de la ferme du Giboux depuis 2014. Sur son terrain, 500 hectares, dont 350 consacrés aux céréales. Le producteur et éleveur cultive notamment du blé, de l'orge et du seigle. À la veille de la vague de chaleur annoncée sur l'ensemble de la Bourgogne, Antoine ne cache pas son inquiétude. Si le beau temps est normalement une bonne nouvelle, pour lui, cela représente une menace. Les températures hautes et le temps sec, peu accompagnés de pluie, représentent un problème pour ses cultures.

La vague de chaleur avant l'heure

"Cela fait 10 à 12 jours qu'il n'y a pas eu de pluie. Il nous faudrait pourtant 20 à 30 millimètres de précipitations chaque semaine, pour irriguer les céréales", s'inquiète Antoine Carré. Sur son terrain, les conséquences de cette vague de chaleur annoncée ne se font pas attendre : "les champs sont déjà clairsemés". D'après le cultivateur, pas un seul millimètre de pluie n'est tombé sur sa parcelle. Lorsqu'il fait trop chaud, les répercussions sur ses cultures sont très importantes. "Mon chiffre d'affaires peut être réduit de moitié à cause de la météo. Idéalement, mon rendement de blé se situe à 6 tonnes par hectare/an, 5 tonnes par hectare/an pour l'orge et le seigle. Quand il y a sécheresse, je peux ne produire que la moitié de ces quantités", se désole-t-il.

Diversifier les cultures et faire face au peu d'eau

Même s'il cultive plusieurs céréales et plantes, cela ne suffit pas. "Je suis dans une logique de diversification des cultures. Il y a par exemple du colza parmi mes productions. Je l'ai choisi car le rendement est garanti entre le milieu et la fin du mois de mai", explique Antoine Carré. Pas suffisant selon lui. Il doit composer en plus avec des terres à "faible potentiel hydrique" : les quantités en eau sont réduites sur son exploitation. Il n'a pas d'autre solution que de faire un stock d'eau. Sauf qu'ici encore, il ne s'agit pas d'une solution pérenne : "les réserves nous permettent de tenir de 7 à 10 jours, au contraire d'autres zones où les cultivateurs peuvent tenir plus longtemps".

Cette vague de chaleur annoncée n'est pas inhabituelle d'après Brigitte Delsalle, prévisionniste à Météo France. "Durant le premier confinement, en mars 2020, le temps était déjà chaud et sec. Il en était de même pour l'automne 2020", explique la météorologue. Selon la spécialiste, il faut s'attendre à un temps sec, mais qui pourrait être accompagné d'orages "localisés par endroits". Une maigre bonne nouvelle toutefois : ces orages pourraient "atténuer la chute continue du niveau d'eau dans les nappes phréatiques", selon Clément Doney, hydrogéologue au BRGM. Des nappes phréatiques importantes pour les cultivateurs, car elles contiennent l'eau nécessaire pour leurs productions.