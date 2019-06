Côte-d'Or : "Les Chouettes du Coeur" sur le canapé rouge de Michel Drucker

Dijon - France

"Les Chouettes du Coeur" sur le canapé rouge de Michel Drucker ce dimanche 16 juin 2019! Une chouette et un petit duc de l'association s'invitent sur le plateau de "Vivement dimanche". Une belle mise en lumière pour cette association Côte-d'Orienne unique au monde lors de sa création en 2007.

Reconnue d'intérêt général

Reconnue d'intérêt général, en décembre dernier, le CHU de Dijon lui remettait le Trophée de la Santé "relation soignant-patient". "Les Chouettes du Coeur" proposent en effet une aide thérapeutique aux personnes en situation de handicap, en difficultés sociales ou aux malades d'Alzheimer grâce aux oiseaux de proie chouettes, hiboux, buses et autres faucons.

On ne verra pas les membres de l'association aux côtés de Michel Drucker

C'est Hélène Gateau, la célèbre vétérinaire de France Télévisions qui a invité l'association sur le plateau de "Vivement Dimanche". Timothée Josselin, fauconnier professionnel est le fils d'Hubert Josselin, le fondateur des "Chouettes du Coeur". "Elle nous a demandé de venir sur le plateau ou plutôt elle a demandé à ce que nos chouettes s'y produisent! Donc vous ne nous verrez pas les membres de l'association mais vous verrez tout de même un petit reportage autour des chouettes présentes sur le plateau."

Timothée Josselin, Roselyne Bachelot et la maman de Timothée © Radio France - Thomas Nougaillon

Roselyne Bachelot, ex-ministre de la Santé, présente sur le plateau

Du sourire dans la voix, Timothée Josselin, explique que "c'était une grande fierté de pouvoir (l'émission a en effet été enregistrée il y a quelques jours ndlr) parler de nos activités à Michel Drucker qui est un dinosaure de la télévision et à Roselyne Bachelot (...) qui ont été très touchés par notre action. Je crois, en tout cas je l'espère, ils pourront nous apporter un peu de soutien supplémentaire".

"Très sympa, très accessible"

Si on ne voit pas les bénévoles de l'association à l'antenne, ça n'a pas empêché Timothée Josselin, de cotoyer Michel Drucker en coulisses comme on peut le voir sur les photos qu'il a publié sur la page FaceBook des "Chouettes du Coeur". "Il est très, très sympa et très accessible tout comme Roselyne Bachelot. On pourrait croire que toutes ces stars ne sont pas accessibles et bien c'est totalement faux" explique Timothée Josselin.

Vue générale du plateau de l'émission © Radio France - Thomas Nougaillon

Comment fonctionne la "chouette thérapie"?

Mais au fait, quel est le but et comment fonctionne la "chouette thérapie"? Le fauconnier professionnel donne quelques détails. "Le but c'est de créer un déclencheur émotionnel pour pouvoir travailler sur différents axes comme : apprivoiser sa peur, surmonter son handicap. Car mettre une petite chouette sur le bras d'un individu c'est souvent beaucoup de craintes au départ". Les oiseaux volent de personnes en personnes pour "créer et favoriser le lien social". Les séances durent 45 minutes lorsqu'elles se font en présence d'autistes "car il est difficile de capter leur attention plus longtemps, mais pour les personnes âgées elles durent entre 1 heure et 1 heure 30".

Une bonne pub pour l'association

Grâce à ce passage dans l'émission "Vivement Dimanche" Timothée Josselin espère trouver de nouveaux mécènes pour son association qui comme toute association "a besoin de soutien pour continuer de grandir et aller un peu plus loin dans les régions de France". "Les Chouettes du Coeur" ce sont 70 membres, une dizaine de bénévoles actifs et deux fauconniers professionnels : Timothée et son père. Les adhérents des "Chouettes du Coeur" militent pour la reconnaissance de la "chouette thérapie" comme une aide thérapeutique non médicalisée assistée par l'animal au même titre que la cynothérapie ou l'équithérapie.