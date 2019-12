Côte-d'Or : les contrôles routiers renforcés pour la Saint-Sylvestre

La nuit du Nouvel An est la plus meurtrière sur nos routes, et vous, comment rentrez-vous ? En Côte-d'Or, les contrôles seront multipliés toute la nuit : gendarmes et policiers seront vigilants en particulier à l'alcool et aux stupéfiants.