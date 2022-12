Côte-d'Or : les églises font le plein pour la messe de Noël

Ce weekend, il n y a pas que le père Noël qui va avoir beaucoup de boulot. Les prêtres ne vont pas chômer. Noël c'est avant tout une fête chrétienne qui célèbre la naissance de Jésus. 70 prêtres sont mobilisés en Côte-d'Or et certains vont célébrer cinq messes samedi et dimanche. C'est le cas du père Antoine Amigo, curé de la paroisse de Saint-Seine-l'Abbaye.

ⓘ Publicité

Il débute son service avec une première messe à 18H30 à Saint-Martin-du-Mont, puis une autre à 21H à Dijon (à l'église St Vincent-de-Paul) avant de reprendre sa voiture pour être à 23H30 à Poncey-sur-l'Ignon pour dire la messe de minuit

Un véritable marathon, mais pas question de louper un office, car le père Antoine Amigo remarque que la messe de Noël attire toujours beaucoup de monde. "Dans ma paroisse, je compte environ 3200 habitants, et là au total, il doit y avoir jusqu'à 300 personnes qui viennent à la messe ce soir là. C'est du dix pour cent" analyse-t-il.

"Habituellement, je compte 70 personnes à la messe sur l'ensemble du weekend. Là, je vois bien des gens qui ne sont pas là d'habitude. Il y a des Parisiens qui viennent parce qu'ils ont des maisons de vacances par là et du coup, ils viennent à la messe."

"Le premier office à 18h30 est très sympa parce que c'est très vivant. Il y a des enfants et du coup, il y a toujours un peu d'imprévu, il l y a du bruit et ça fait partie de la vie ! Vers 23h30, il y a beaucoup moins d'enfants et donc du coup, il y a un peu plus de recueillement qu'à 18 h 30. C'est plus des gens qui vont vouloir mettre le cœur sur la messe, mais je ne fait pas de différence de valeurs entre les deux moments. Et pour moi, ça reste toujours une opportunité pour annoncer l'amour de Dieu."

Crèche vivante et chants de Noël

Cette affluence, le père Serge Athenor la constate aussi. Il faut dire que le curé de la paroisse de Semur-en-Auxois organise pour la 3° année de suite une crèche vivante lors de sa première célébration à 18h. Une façon de réunir les plus jeunes et leurs parents. "Ça fait un bon mois qu'on parle de cette crèche vivante. Les enfants aiment beaucoup parce que ça leur permet de participer, ça les met en avant. C'est une crèche toute simple, mais il y a les costumes aussi, comme les anges avec les ailes par exemple. C'est tout à fait sympathique puisque les églises sont pleines. Il y aura un petit peu de bruit parce qu'il y a des enfants, mais les gens sont respectueux et ça se passe très bien. On fait attention de reprendre des chants traditionnels de Noël "il est Né le divin Enfant", "Les anges dans nos campagnes". C'est la tradition, il y a là des grands parents, des parents, des petits enfants. Parfois même, il y a des arrière-grands-parents, quatre générations réunies ! Tous peuvent se retrouver ainsi autour des chants."

Où trouver une messe de Noël ?

Le diocèse de Dijon a dressé une liste de toutes les messes de Noël en Côte-d'Or. On en compte plus d'une centaine. Pour le détail, il suffit de cliquer sur ce lien .