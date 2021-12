Côte-d'Or : Les patrons de discothèques entre colère et désarroi avant une nouvelle fermeture

France Bleu Bourgogne : Bonjour Gilbert Febvay, vous êtes le représentant du monde de la nuit à l'Umih en Côte d'Or, vous êtes aussi le patron du Beverly à Dijon. C'est un bar de nuit, un bar dansant. Est ce que, comme les discothèques, vous êtes concerné par la fermeture ou vous allez pouvoir rester ouvert ?

Gilbert Febvay : Comme on a exactement le même travail qu'une discothèque, dans la logique des choses, je pense qu'on va être fermé aussi. Il y a eu des distinctions, ça a fait beaucoup de polémique parce que certains ont essayé de faire leur maximum, d'autres en ont profité et ça fait quelques distorsions avec les discothèques. Et je pense que là, ça va être tout le monde dans le même panier. Dans la logique des choses, parce que c'est exactement le même métier.

Est-ce que vous la comprenez, cette décision du premier ministr e?

On a un peu du mal parce qu'on sait qu'il va y avoir beaucoup de fêtes privées qui vont s'organiser, le réveillon arrive chez nous. Depuis le départ, on contrôle le pass sanitaire, et la pièce d'identité qui était pour les bars de nuit une obligation pour avoir les horaires de fermeture tardive jusqu'à 5h du matin. Jusqu'à contrôler la pièce d'identité pour être sûr que les clients ont un vrai pass sanitaire. Et d'ailleurs, on en a vu beaucoup qui avait un faux, mais on en a refoulé.

Mais malgré tout ça, les dernières études montrent que les discothèques font partie des endroits où on se contamine.

Je ne suis pas sûr qu'on se contamine plus qu'ailleurs. Chez moi, par exemple, il n'y a pas eu plus de cas qu'ailleurs. Je n'ai pas eu de cas, mais je n'ai pas eu d'alertes de l'Agence régionale de santé, me disant voilà, "il y a une grosse contamination, il y a un cluster chez vous."

Financièrement, ça va être compliqué pour vous et pour les autres établissements de Côte d'Or ? Ou bien est-ce que les aides promises par le gouvernement devraient quand même suffire à vous maintenir ?

On verra déjà les aides qu'on a sur les bars à ambiance. Si jamais il n'y a pas d'aide pour les bars ambiance, je pense que ça va rester ouvert et il y aura des débordements. Maintenant, si on a des aides, on fera au mieux. Ce sera limite, ce sera juste parce que ça tombe dans les grosses périodes de fêtes où on travaille bien.